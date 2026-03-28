Hija de Manolo Rojas conmueve con mensaje de despedida tras su partida: "Te amo"

La partida de Manolo Rojas ha dejado un profundo dolor en el mundo del espectáculo. El querido cómico falleció a los 63 años y su muerte tomó por sorpresa a todos sus seguidores y colegas. Una de las primeras en pronunciarse fue su hija, Allinson Ruby Rojas, quien compartió un mensaje que ha conmovido a miles en redes sociales.

Hija de Manolo Rojas dedica mensaje tras su fallecimiento

El querido cómico Manolo Rojas falleció a los 63 años y su partida ha dejado en shock a sus seguidores, amigos y familiares. Quien rompió el silencio fue su hija, Allinson Ruby Rojas, que decidió dedicarle un emotivo mensaje en Instagram.

A pocas horas de conocerse la noticia, la joven compartió una foto junto a su padre. En la imagen, ambos aparecen felices, mostrando la cercanía que tenían. El texto fue breve, pero directo al corazón.

"Te amo", escribió, dejando ver el profundo cariño que sentía por él. Además, acompañó la publicación con la canción "Un besito más" con el verso: "Sé que no querías marcharte", lo que hizo aún más emotivo el momento para quienes vieron el mensaje.

La publicación no pasó desapercibida. De inmediato, cientos de personas dejaron mensajes de apoyo para la familia y recordaron al cómico con mucho cariño. Muchos también resaltaron su talento y el legado que deja en la televisión peruana. Además, Leslie Moscoso y Henry Cañedo Cortez, cómico de "El Reventonazo de la Chola" comentaron la publicación de Allinson.

"Tu papá era un grande" o "Hasta ahora no lo puedo creer", escribieron usuarios en redes, reflejando el impacto de su partida. Por su parte, Leslie Moscoso puso: "¡Mi más sentido pésame muñeca!". Y el cómico colocó: "Sé fuerte".

Manolo Rojas fue parte de recordados programas como "Los Chistosos" y "El Reventonazo de la Chola", donde hizo reír a miles de peruanos. Su estilo sencillo y cercano lo convirtió en uno de los comediantes más queridos del país. Por años, estuvo presente en la pantalla chica, ganándose el cariño del público.

Será velado en el Gran Teatro Nacional

Tras su fallecimiento, se confirmó que sus restos serán velados en el Gran Teatro Nacional, donde se le rendirá un homenaje especial. El velorio será abierto al público, para que todos los que lo admiraron puedan despedirse de él. Las puertas estarán abiertas desde el mediodía hasta las 7 de la noche, y se espera la llegada de figuras del espectáculo y seguidores.

Allinson compartió la historia sobre el lugar de su velatorio, así como la familia del cómico. Pero no solo eso, añadió unos conmovedores versos de la canción "Hoy Quiero Confesarme" de Isabel Pantoja.

"Soledad y vacío cuando espero. Corazón encendido si él me llama. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces", se escucha en la historia que colocó.

28.03.26 | Hija de Manolo Rojas comparte lugar del velatorio de su padre con emotiva canción. Fuente: Instagram de Allinson Ruby Rojas pic.twitter.com/N62VsmgLOj — @ghelanma (@ghelanma) March 28, 2026

Según se informó, el cómico se desvaneció en la puerta de su casa. Su muerte fue inesperada y ha dejado un gran vacío en el mundo del espectáculo. La noticia corrió rápido y generó tristeza en todo el país. Nadie esperaba perder a una figura tan querida.

En conclusión, el mensaje de la hija de Manolo Rojas ha resumido el dolor de este momento. Con un breve "te amo", dejó claro el amor que los unía. Hoy, el Perú despide a un grande de la risa, pero su recuerdo seguirá vivo en cada programa y en cada sonrisa que logró sacar.