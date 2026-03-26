Sebastián Gálvez habría oficializado a Laura Spoya con sugerente foto, pero ella lo niega: "Pedí que lo borre"

Cuando Laura Spoya tuvo su accidente vehicular hace unos meses, se mostró como un joven apareció a los pocos minutos para llevarse las cosas personales de la modelo. Después, aparecieron videos de ambos luciendo muy cercanos y al parecer, Sebastían Gálvez trató de oficializarla con una foto.

Sebastián comparte sugerente foto de Laura Spoya

El programa de 'Magaly TV: La Firme' compartió la historia que Sebastián Gálvez compartió hace unos días donde se aprecia a Laura Spoya de espaldas poniendo un cártel en la pared. Lo que llamó la atención es que el joven puso la palabra 'mío' en las posaderas de la conductora de televisión.

Para la conductora de televisión, esto haría indicar un sentido de pertenencia que quiso mostrar el exchico reality sobre Spoya. Incluso, señaló que sería una muestra de machismo sobre la modelo para poder ser oficializado en una relación amorosa o de salientes exclusivos.

Modelo niega romance

Ante eso, el equipo de la 'urraca' se puso en contacto con Laura Spoya para conocer sus declaraciones sobre la foto que compartió su amigo cercano. Ante esto, la modelo señaló que no estaba solo con él, sino con varios de sus trabajadores porque él forma parte de su equipo.

"Nada no tengo ninguna relación por el momento, solo somos amigos y pertenece a mi equipo de trabajo de los nuevos proyectos de este año que son varios", declaró la modelo.

Además, la conductora de televisión señaló que no mantiene una relación sentimental con Sebastián Gálvez o con otra persona. Afirma que desconocía de la foto publicada en las redes sociales del joven y que le causó molestia. Por ello, le pidió que lo borre de manera inmediata para evitar malos entendidos porque solo serían amigos.

"¿Tienes confianza con todos tus trabajadores para que pongan 'mío' en tus posaderas?" "Tenía reunión con tres personas más, nunca estuve sola. La historia la verdad confianza de amigos, ya le pedí que lo borre. No lo había visto y sí me molestó, pero no, no tengo ninguna relación sentimental con él, ni con nadie", declaró Spoya ante el medio.

De esta manera, Laura Spoya niega por completo tener alguna relación romántica con alguien y menos con Sebastián Gálvez, que sería su trabajador. Aunque, Magaly Medina cuestiona aquella declaración, ya que la foto que publicó el joven daría entender que algo estaría pasando entre ellos que sería más que solo amigos o trabajadores.