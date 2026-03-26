'La Casa de la Comedia' anuncia su cancelación debido a extorsiones: "Ha llegado a un punto insostenible"

La inseguridad ciudadana continúa golpeando diversos sectores en el Perú, incluido el entretenimiento. En ese contexto, el programa digital 'La Casa de la Comedia' anunció su cierre definitivo mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

'La Casa de la Comedia' anuncia su final

El querido proyecto, famoso por su humor sobre la vida cotidiana, anunció que no podía continuar debido a la difícil situación que enfrentaba el equipo. Tras años de amenazas y extorsiones crecientes, resultaba imposible mantener sus operaciones con normalidad.

En un comunicado en Instagram, 'La Casa de la Comedia' explicó que la decisión de suspender grabaciones y presentaciones busca priorizar la seguridad del equipo y del público, frente a circunstancias externas que escapaban a su control.

"Con profunda tristeza, les informamos que La Casa de la Comedia suspende de manera definitiva sus grabaciones y presentaciones. Esta difícil decisión se debe a la situación de extorsión que venimos enfrentando, la cual ha llegado a un punto insostenible. Hoy debemos priorizar la seguridad de todo nuestro equipo y la de nuestro público, que nos acompaña en cada grabación", se puede leer en el mensaje.

El programa cómico también expresó su gratitud a los seguidores por acompañarlos y brindarles la oportunidad de llevar momentos de alegría a sus hogares en tiempos difíciles para el país.

"Nos duele cerrar este capítulo donde formamos una familia junto a ustedes. Gracias por cada risa, cada mensaje y por acompañarnos durante todo este tiempo. Nos llevamos su cariño como nuestro mayor logro", concluyeron los creadores.

Xiomy Kanashiro lamenta el cierre de 'La Casa de la Comedia'

El anuncio del cierre de 'La Casa de la Comedia' generó diversas reacciones entre sus seguidores y figuras vinculadas al programa.

Una de las primeras en expresar su sentir fue Xiomy Kanashiro, una de las integrantes más importantes del espacio. La novia de Jefferson Farfán destacó el valor del proyecto en su vida y aseguró que lo extrañará.

"Gracias por todo familia, se volvieron una segunda casa para todos", escribió la también empresaria, reflejando su cariño por el equipo y la audiencia.

Por otro lado, muchos usuarios manifestaron su indignación frente a la inseguridad ciudadana y la aparente falta de acción de las autoridades. Entre los comentarios en redes sociales se leyeron mensajes como:

"Gracias por todas las risas que nos alegró a todo el Perú", "No lo puedo creer, hasta cuándo esta inseguridad" y "Ahora qué dirán los congresistas".

El cierre de 'La Casa de la Comedia' no solo marca el fin de un proyecto querido por su humor cotidiano, sino que también evidencia el impacto de la inseguridad en distintas partes del país.