Isabel Acevedo sorprendió al apoyar el emprendimiento de Melanie Martínez: "Voy a ir a recoger mis heladitos"

La excantante Melanie Martínez sumó una nueva aliada en medio de sus conflictos con el padre de su hija menor. Se trata de la bailarina Isabel Acevedo, quien le envió un emotivo mensaje en redes mostrando apoyando su emprendimiento de helados.

Isabel Acevedo apoya a Melanie Martínez

Este jueves 26 de marzo, Isabel Acevedo sorprendió a sus seguidores al compartir un video en su cuenta de Instagram mostrando su apoyo a Melanie Martínez y a su hija menor, con quien tuvo cercanía desde hace varios años.

La bailarina, quien actualmente radica en los Estados Unidos, aprovechó la publicación en sus historias para demostrar el cariño que siente por la pequeña y por su madre.

"Mi gente preciosa quiero que apoyemos este hermoso emprendimiento de mi hermosa C*** y su mamita Melanie", escribió Acevedo, invitando a sus seguidores a sumarse al proyecto.

Se trata de la nueva marca de helados artesanales de Melanie Martínez, que ya ha recibido el respaldo de otras figuras del espectáculo como Pamela Franco, Vania Bludau y Christian Cueva. Isabel Acevedo, conocida también como 'Chabelita', aseguró que probará los productos en cuanto viaje a Perú.

"Son helados artesanales hecho con mucho amor 100% naturales. Así que ni bien llego a Perú voy a ir a recoger mis heladitos que hay sabores deliciosos", finalizó, animando a sus seguidores a seguir el emprendimiento de Martínez en redes sociales.

Melanie Martínez también recibió el apoyo de Pamela Franco

Pamela Franco se sumó al apoyo público hacia Melanie Martínez y su hija, asegurando que estará a su lado tras los conflictos que habrían afectado a la adolescente por acciones de otras personas cercanas. La cantante de cumbia afirmó que respaldará a la hermana de su hija y a su madre en todo lo que esté a su alcance.

"Tuve la oportunidad de escuchar los audios, yo lo dije públicamente que la voy apoyar en lo que esté a mi alcance. Se agradece a los abogados que la están apoyando. Que llegue hasta donde tenga que llegar, porque yo creo que las personas tienen que tomar conciencia", declaró Pamela Franco en el programa "Amor y fuego".

Además, la artista señaló que su apoyo nace también de la cercanía que comparte con la familia de Melanie Martínez, ya que la hija mayor de la empresaria es hermana de la suya.

En conclusión, Melanie Martínez cuenta con el respaldo cercano de Isabel Acevedo y Pamela Franco, quienes han mostrado su apoyo tanto a ella como a su hija en estos difíciles momentos.