Hugo García revela que se siente 'embarazado' por bebé con Isabella Ladera: "Tengo muchos antojos"

Hugo García sorprendió a sus seguidores al contar que está sintiendo síntomas parecidos a un embarazo mientras su pareja, Isabella Ladera, espera a su bebé. El exchico reality lo dijo de forma divertida, pero dejó en claro que lo está viviendo muy intensamente.

Hugo García confiesa que se siente 'embarazado' con Isabella Ladera

Hugo García sorprendió a todos al contar que, aunque no está embarazado, siente varios síntomas parecidos desde que su pareja, Isabella Ladera, espera a su bebé. El exchico reality lo dijo entre risas, pero fue totalmente sincero con sus seguidores.

Todo ocurrió cuando abrió una cajita de preguntas en Instagram. Ahí, un usuario le preguntó cómo hacía para mantenerse disciplinado con el deporte. Sin embargo, su respuesta terminó revelando algo que nadie esperaba.

"¡Siempre he sido súper disciplinado pero ahorita es algo que me está costando demasiado! y verdad para ser totalmente sincero, cuando les digo que tmb estoy 'embarazado', no les miento, tengo muchos antojos (creería que hasta más que mi panzona hermosa)", confesó.

Hugo explicó que no solo se trata de antojos. Según contó, también está pasando por otros cambios que lo tienen sorprendido y que nunca había sentido antes: tiene antojos, sueño y está más sensible. Incluso comentó que más adelante contará con más detalle lo que está viviendo, sobre todo pensando en otros hombres que están por ser papás.

"Aparte tengo mucho sueño, estoy muy sensible y muchas cosas más jajajaja es demasiado loco (ya les contaré acerca de este tema para todos los papás primerizos)", dijo, dejando ver que esta etapa lo tiene movido emocionalmente.

Hugo García asegura que se siente 'embarazado'. (América Espectáculos)

Otro detalle que llamó la atención es que Hugo admitió que ahora le cuesta más seguir con su rutina de ejercicios. A pesar de ser muy disciplinado, siente que no rinde igual que antes. Aun así, resaltó el apoyo de Isabella, quien lo ayuda a mantenerse enfocado.

"Pero hasta ella me trata de ayudar haciendo que cumpla con mis entrenamientos, porque sabe que se viene ironman, me prepara mi dieta (como la foto, que fue mi desayuno de hoy) y aun así me está costando como no tienen idea", explicó en una historia donde se ve come "manguito" y "huevito frito".

Además, Hugo aprovechó para proponer algo a su comunidad. Quiere crear un espacio donde todos puedan motivarse, especialmente en temas de ejercicio.

"¿Qué les parece si hoy creo el grupo de difusión y nos ayudamos a motivarnos por ahí?", escribió, dejando claro que no solo busca compartir su experiencia, sino también apoyar a quienes lo siguen.

No es la primera vez que lo cuenta

Hugo ya había hablado antes sobre estos síntomas. En otra oportunidad, también respondió a sus seguidores y contó que estaba sintiendo varias cosas desde que empezó el embarazo de Isabella.

Hugo García reveló los síntomas de embarazo que siente. (Instagram)

"Más de los que se imaginan (demasiado sueño, antojos de comidas que nunca me provocaban, dulces, cambios emocionales, sobre todo llorón, y más)", reveló.

En conclusión, Hugo García está viviendo una etapa única junto a Isabella Ladera. Aunque lo cuenta con humor, sus palabras reflejan que también está sintiendo el proceso de ser papá. Entre antojos, sueño y emociones, el exchico reality demuestra que este momento se vive de a dos.