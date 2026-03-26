Samahara Lobatón revela presunta insinuación de Paul Michael en 'La Granja VIP': "Se le van los ojos"

En las últimas dos semanas, varios artistas han estado en el reality de convivencia de 'La Granja VIP'. Ahora, Samahara Lobatón ha revelado que aparentemente Paul Michael, pareja de Pamela López, trató de insinuarse cuando los dos dormían juntos en la misma habitación.

¿Paul Michael trató de coquetear con Lobatón?

Samahara Lobatón estaba conversando con Pati Lorena, Melissa Klug y Renato Rossini Jr. en la mesa cuando reveló que no le caía Paul Michael por una peculiar razón. Entonces, la influencer revela que durante la primera semana que estaba como 'peón' junto al cantante de salsa, él le dijo unas palabras extrañas que parecían insinuarse.

"Yo he dormido con él una semana, se le van los ojos. Yo estaba arreglando mis cosas para venir a bañarme y me dice 'sabes los que comienzan odiándose terminan amándose'. Sabes que mi cara es muy expresiva, lo mire, le volteé los ojos y seguí haciendo mis cosas, y dice 'jajaja como amigos'", expresó la influencer al resto de los integrantes.

Samahara Lobatón revela presunta insinuación de Paul Michael en 'La Granja VIP' pic.twitter.com/FNjlywdb9n — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) March 27, 2026

Así mismo, Pati Lorena comentó también que no le parece que Paul Michael y Pamela López estén al mismo tiempo en el reality de convivencia, ya que al tener a su pareja al lado no se muestran cómo son en realidad.

Enfrentamientos entre Paul y Samahara

Durante la transmisión de 'La Granja VIP', Samahara Lobatón estuvo conversando con Paul Michael luego de tener varias confrontaciones en los últimos días. La influencer decidió expresar que cometió el error de insultarlo sin conocerlo y que probablemente le habría causado algún problema personal.

"Hay que ser adultos y asumir sus errores, decir 'muerto de hambre' no es la palabra correcta para herir a alguien porque yo no sé tu historia. Así no me interese conocerla, no tengo por qué decirte eso, siento que es un acto de valentía pedir disculpas y yo no sé cómo puede afectarte eso a ti psicológicamente. Crucé un límite demasiado fuerte", expresó.

Ante las palabras de Samahara Lobatón, el cantante de salsa señaló que sí acepta sus disculpas, aunque desliza que puede ser por pura estrategia, ya que la influencer se encuentra nominada para irse del reality de convivencia.

De esta manera, si bien Samahara Lobatón le pidió perdón a Paul Michael por las palabras dichas en aquella ocasión, ahora ha afirmado que no le cae. Ya que durante el tiempo que dormían en la misma habitación, se le 'iban los ojos' hacia ella y que parecía insinuarse cuando Pamela López no estaba.