Influencer peruana sufre fuerte caída a caballo y termina con tres costillas rotas: ¿Qué pasó?

Practicar deportes con frecuencia implica ciertos riesgos. Esto lo sabe bien la influencer peruana Carolina Braedt, quien se encuentra en recuperación tras sufrir una estrepitosa caída mientras montaba a caballo.

Influencer Carolina Braedt sufrió accidente

La conocida fashion blogger Carolina Braedt preocupó a sus seguidores la tarde del 29 de marzo, luego de anunciar que había sido internada de emergencia tras sufrir un accidente.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió un carrusel de fotos y videos relatando el difícil momento que vivió mientras practicaba equitación. En uno de los videos se aprecia cómo Carolina pierde el control del caballo y termina deslizándose de la silla, cayendo bruscamente al suelo.

"Gajes del oficio. Mi primer (y esperemos último) accidente con mi Igorcito. Les estoy escribiendo desde mi cama en absoluto reposo, bebés, acá descansando para que mis tres costillas rotas se peguen lo antes posible", contó.

La influencer también publicó imágenes acostada en una camilla del hospital y una radiografía que mostraba la fractura. Pese al mal momento, Carolina se mostró tranquila y aseguró que no faltará contenido para sus seguidores.

"A veces la vida nos pide pausas improvisadas y aquí estoy haciendo caso. Felizmente, la semana pasada les grabé un par de recetas, consejos y varias cosas que me fueron pidiendo en los comentarios, así que aprovecharé para subirles todo eso en estos días", agregó.

Finalmente, Carolina Braedt agradeció a los más de 351 mil miembros de su comunidad por los mensajes de apoyo y preocupación.

"Las amo, gracias por todos sus mensajes, me han llenado de amor. Ya les iré contando mi progreso", concluyó.

Carolina Braedt se comprometió por tercera vez

A un año de haber terminado su romance con el francés Anders Partouche y ponerle punto final a su matrimonio con Bruno Vega, 'El Morsi', tras un escándalo por infidelidad, la influencer peruana Carolina Braedt encontró nuevamente el amor.

En septiembre de 2025, a través de su cuenta oficial de Instagram, anunció su compromiso con el empresario Javier Millership durante un viaje que realizaron al Reino Unido. La influencer compartió imágenes de su anillo de compromiso y el romántico momento junto a su pareja, mientras se limpiaba una lágrima de emoción tras la sorpresa.

En las imágenes, Carolina aparece abrazada por Javier Millership, luciendo radiante y sonriente. La pedida de mano sorprendió a sus seguidores, quienes celebraron la nueva etapa en su vida amorosa, mostrando apoyo y alegría por la felicidad de la influencer tras un año de altibajos personales.

En conclusión, Carolina Braedt continúa compartiendo momentos importantes de su vida, y aunque recientemente sufrió una caída a caballo que le provocó la fractura de tres costillas, se encuentra en recuperación y mantiene un ánimo positivo.