Christian Cueva buscó a su hijo por su cumpleaños, pero no le permitieron verlo: "Estuve esperando"

El pelotero Christian Cueva estuvo en el programa de 'Amor y Fuego' hablando por primera vez sobre su problema legal con Pamela López por sus menores hijos. Es así como el 'Aladino' desmintió a la influencer y afirma que fue a buscar a su pequeño por su cumpleaños, pero no le permitieron verlo.

Christian Cueva buscó a su hijo

Hace unos días, el hijo de Christian Cueva celebró un año más de vida y visitó a su madre Pamela López en 'La Granja VIP', donde le informó que su padre no le había llamado por su cumpleaños y después, la artista afirmó que el 'Aladino' no fue a visitarlos en todo ese tiempo.

Recordemos que el futbolista está en el club de Juan Pablo II College y reside en Chongoyape, Chiclayo. Es así como Cueva relata a los conductores de televisión que había avisado con anticipación a la madre de Pamela López, la encargada de cuidar a sus hijos porque ella está encerrada en un reality, para poder ver a su hijo.

En ese sentido, Christian Cueva intentó llamar a su hijo por la mañana, pero no se lo pasaron para saludarlo. Luego, comenta que tuvo entrenamiento en su club y plan de 3 de la tarde toma un vuelo de Chiclayo a Lima para visitar a su niño por su cumpleaños.

"Yo llamo a mi hijo temprano y no me lo pasan, tenia entrenamiento temprano (...) Llego prácticamente a las 5 p.m. (al aeropuerto), y 6:00 p.m. llego a la casa de mis hijos", revela.

¡No le dejaron verlo"

Entonces, el 'Aladino' trata de comunicarse por medio de la recepción para que sus hijos, en especial su niño, puedan bajar a verlos o salir, pero no sucedió. El pelotero tuvo que grabarse fuera de la casa donde viven sus pequeños para demostrar que estuvo en el lugar y en un segundo video reafirma que estuvo esperando con esperanza de verlos.

Durante el programa en vivo de 'Amor y Fuego', mostró los videos que verifican su historia y además, mostró la conversación que tuvo para coordinar. Demostrando así que sí tuvo la intención de visitarlos, pero no le permitieron. Incluso, Christian Cueva relata que sus padres tampoco pueden ver a sus hijos, porque le dicen que no pueden.

"Mis padres que no tienen nada que ver, mi hijo le manda audio que no puede", dijo.

De esta manera, Christian Cueva demostró en el programa que siempre tuvo la intención de visitar a su hijo por su cumpleaños viajando de Chiclayo a Lima, pero quienes no le permitieron comunicarse con él por medio de una llamada, entregarle su regalo o salir con él fue la madre de Pamela López.