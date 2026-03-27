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Lorena Caravedo revela sus dificultades en Canadá tras dejar la televisión peruana: "Me chocó"

La actriz peruana Lorena Caravedo compartió en redes los desafíos y aprendizajes de comenzar una nueva vida en Canadá lejos de los sets de televisión.

La actriz Lorena Caravedo compartió detalles de su nueva vida tras mudarse a Canadá.
La actriz Lorena Caravedo compartió detalles de su nueva vida tras mudarse a Canadá. (Composición Karibeña)
27/03/2026

Dejar tu país es uno de los cambios más difíciles en la vida de una persona, y eso lo sabe bien la actriz Lorena Caravedo, quien dejó la televisión peruana y compartió en redes los retos que enfrentó tras mudarse a Canadá.

Lorena Caravedo y su nueva vida en Canadá

Lorena Caravedo abrió su corazón sobre la nueva etapa que vive en Canadá, país al que decidió mudarse para estar cerca de sus hijas, dejando atrás su carrera en la televisión peruana. La actriz reconoció que el cambio fue drástico, aunque también le ha permitido adquirir nuevas experiencias y aprendizajes.

La exconductora de 'Hola Perú' contó a través de un video de Instagram que adaptarse a esta nueva realidad no fue sencillo, sobre todo por la diferencia con el estilo de vida que llevaba antes.

"Me chocó. Antes en Perú tenía mi programa, mi secretaria, mi asistente", confesó, dejando en claro el giro de 180° que dio su vida.

Asimismo, Lorena Caravedo destacó el alto costo de vida en el país norteamericano y cómo eso la obligó a reorganizarse, buscando alternativas más eficientes para manejar su economía en esta nueva etapa.

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"Tú dices: 'voy a hacer una reunión. Me compró acá, me pido allá'. No, es carísimo. Tú misma aprendes a ingeniarte, a ver cómo la haces, cómo esto, cómo ahorrar, que compras tu salmón en la tienda canadiense, que compras tus paltas en un lugar más barato, que las latas. O sea, te vas acomodando", explicó.

Lorena Caravedo sorprendida por las diferencias culturales 

Por otro lado, la recordada actriz de 'Natacha' contó que uno de los mayores desafíos al llegar a Canadá fue adaptarse a la digitalización de los servicios, muy distinta a la manera en que solía realizar trámites por teléfono en Perú.

Además, Caravedo se sorprendió con ciertos aspectos culturales del país, como la atención al cliente. Relató que, tras reclamar por unas paltas en mal estado, le devolvieron su dinero sin desconfianza, algo que destacó como un ejemplo del respeto que se tiene hacia el consumidor. 

También resaltó la calma y paciencia de los ciudadanos, quienes no suelen impacientarse ni reclamar en espacios públicos. 

"Había como una barrera extraña para mí, a comparación de nosotros los hispanoamericanos (...) Me parece un respeto increíble que hay con la gente", indicó.

De esta manera, Lorena Caravedo ha ido adaptándose y valorando las diferencias culturales de su nueva vida en Canadá, aprendiendo a manejar los altos costos y disfrutando de la cercanía con su familia en esta nueva etapa lejos del Perú.

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