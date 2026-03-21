¡Tragedia en la Carretera Central! Bus con músicos cae al río Mantaro dejando un fallecido y varios heridos

Una tragedia enluta al mundo musical. Un bus que trasladaba a los integrantes de la banda Show Selección Huanri sufrió un accidente en la Carretera Central y terminó cayendo al río Mantaro. El hecho dejó un fallecido y más de 17 heridos. Los músicos se dirigían a una presentación cuando ocurrió el despiste.

Bus con músicos de 'Show Selección Huanri' cae al río Mantaro

Una tragedia golpea a la música peruana. Un bus que trasladaba a los integrantes de la banda folclórica 'Show Selección Huanri' se despistó en la Carretera Central y cayó al río Mantaro. El accidente dejó un fallecido y más de 17 heridos, según los primeros reportes.

El hecho ocurrió en el tramo La Oroya - Jauja, cerca de Pachacayo. Los músicos viajaban rumbo a una presentación cuando todo cambió en segundos. Testigos contaron que el accidente fue repentino. El bus perdió el control y terminó en el río, generando desesperación entre los pasajeros.

Algunos pasajeros lograron salir por las ventanas del vehículo, señalaron medios locales. Otros no corrieron con la misma suerte y quedaron atrapados dentro del bus, lo que hizo más difícil el rescate.

Transportistas que pasaban por el lugar no dudaron en ayudar. Fueron los primeros en asistir a los heridos mientras llegaban los equipos de emergencia. Bomberos de Jauja y efectivos de la Policía de Carreteras acudieron rápidamente para atender la situación. Alrededor de 17 personas fueron trasladadas a centros de salud con lesiones de distinta gravedad.

"17 heridos han sido internados en el Hospital Domingo Olavegoya de Jauja, mientras que el resto ha sido atendidos en la ambulancia", señaló la reportera de "Latina Noticias".

La tragedia dejó una víctima mortal. Se trata de Oriol Trujillo Vargas, músico conocido en su comunidad. Su partida ha generado tristeza entre familiares, amigos y colegas, quienes lo recuerdan por su dedicación a la música. El artista era natural de Challhuayaco, en el distrito de San Marcos, y fundó la Banda San Juan Bautista de Challhuayaco.

"Tenemos el saldo de un fallecido y 17 heridos y el resto de ocupantes, que eran 27, han resultado con heridas leves. El fallecido Oriol Trujillo Vargas sería integrante de esta banda, tocaba la trompeta", señaló la comunicadora.

Causas aún en investigación

El grupo musical se dirigía al distrito de Apata, en Jauja, donde tenía una presentación. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. Lo que debía ser un viaje de trabajo terminó en una tragedia que hoy enluta a toda una comunidad.

Hasta ahora, no se sabe con exactitud qué provocó el accidente. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. También se esperaba la llegada del fiscal de turno para continuar con las diligencias correspondientes. Mientras tanto, los equipos de rescate trabajaron en la zona para asegurarse de que no haya más personas atrapadas.

Las imágenes del accidente han impactado a muchos. La escena dejó ver la magnitud de lo ocurrido y el dolor de los sobrevivientes. Este caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de viajar por la Carretera Central.

En conclusión, la caída del bus de la banda 'Show Selección Huanri' al río Mantaro dejó un músico fallecido y más de 20 heridos. Mientras se investigan las causas, la comunidad lamenta la pérdida de una vida y espera la recuperación de los heridos.