Lionel Messi causó furor al saludar a pasajeros del Metropolitano en su traslado al partido contra Alianza Lima

La presencia de Lionel Messi en territorio peruano despertó una serie de reacciones entre sus aficionados. El astro de la selección argentina arribó con el plantel del Inter Miami para enfrentarse a Alianza Lima en el marco de la tradicional Noche Blanquiazul 2026.

Messi desata euforia en las calles de Lima

Como suele ocurrir cada vez que Lionel Messi pisa una ciudad, decenas de fanáticos se movilizaron hasta el hotel donde se alojaba el plantel del Inter Miami con la esperanza de obtener un autógrafo o una fotografía. Sin embargo, esta vez una escena inesperada se vivió en la Vía Expresa, donde pasajeros del Metropolitano protagonizaron un momento inolvidable.

Mientras realizaban su recorrido habitual, los usuarios del transporte público notaron que el bus que trasladaba al equipo estadounidense avanzaba por la misma vía. Al identificar a Messi sentado cerca de la ventana, los gritos no se hicieron esperar.

"¡Messi, Messi!", coreaban los pasajeros, quienes incluso le pedían al conductor acelerar para no perder de vista al ídolo argentino.

El llamado de los hinchas llegó hasta el futbolista, quien respondió con gestos de complicidad y un saludo desde su asiento, provocando aún más algarabía entre quienes lograron verlo de cerca. El breve intercambio bastó para convertir un trayecto cotidiano en una experiencia inolvidable para los aficionados que se toparon con el astro del fútbol mundial en plena vía pública.

Messi emociona a Pol Deportes con un gesto inolvidable

La magia de Lionel Messi también se hizo presente en el estadio Alejandro Villanueva. Durante el ingreso del plantel del Inter Miami para disputar la Noche Blanquiazul 2026, el argentino protagonizó un momento cargado de emoción junto a Pol Deportes, el joven narrador peruano que se volvió viral tras relatar la final de la Copa Libertadores.

Todo ocurrió cuando el plantel de Inter Miami ingresaba al estadio Alejandro Villanueva para enfrentar a Alianza Lima. Entre la emoción de los hinchas, los flashes de las cámaras y el movimiento de los periodistas, Pol Deportes, cuyo nombre real es Cliver Huamán junto a un reportero de Latina Deportes, logró acercarse a Messi con una camiseta en la mano.

El periodista aprovechó el momento y pidió la ayuda del argentino: "Leo, estamos con Pol Deportes para que le firme".

Sin pensarlo mucho, Messi se detuvo, tomó el plumón y firmó la camiseta del Inter Miami. Un gesto simple, pero enorme para el joven relator. Con la camiseta en las manos y visiblemente nervioso, Pol Deportes no pudo contener la emoción.

"Muy feliz, gracias Leo, por este momento tan especial para mí, gracias Inter de Miami por este sueño que me están dando, gracias amigos de Latina Deportes por cumplirme este sueño", dijo mientras temblaba de emoción sosteniendo la camiseta.

La visita de Lionel Messi al Perú por la Noche Blanquiazul 2026 dejó momentos de emoción y cercanía con los hinchas. Desde saludos en la Vía Expresa hasta su encuentro en Matute, el astro argentino convirtió el evento en una experiencia inolvidable para los fanáticos.