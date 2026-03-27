Katia Palma revela que Mario Irivarren ya no podrá regresar a 'EEG' tras ampay: "No estará"

Hace días, Mario Irivarren fue ampayado por Magaly siendo infiel a Onelia Molina en Argentina durante una despedida de soltero en un yate. A pesar de que la 'calavera coqueta' suele regresar por algunas temporadas al programa de 'Esto es Guerra', ahora estaría vetado por completo.

Mario Irivarren no volvería a pisar 'EEG'

En el último programa de 'Esto es Guerra', Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez estaban discutiendo mientras realizaban un juego de competencia. Es así como sale a relucir el nombre de Mario Irivarren por la chica reality.

"No entienden mi sarcasmo, es como cuando a Mario Irivarren le digo 'Don Ramón'", expresó.

Esto causó la molestia inmediata de la producción, ya que el locutor 'Mr. Peet' respondió señalando que Mario Irivarren ya no forma parte del reality desde hace más un año. Sobre ese comentario, la conductora Katia Palma sorprende al agregar que tampoco regresaría.

"Mario ya no está en el programa desde hace un año", comentó Mr. Peet, y Palma agrega: "Ni estará".

Mario Irivarren estaría vetado de EEG pic.twitter.com/AynzX5JOWS — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) March 28, 2026

Al parecer, la producción estaría apoyando a Onelia Molina, quien es actualmente parte del programa reality. La primera vez que la odontóloga terminó con Mario Irivarren, hicieron varias escenas juntos que terminaron reconciliándose, pero ahora estarían de lado de la dentista.

Actualmente, Irivarren no forma parte del programa 'Esto es Guerra' desde el 2025 y aun forma parte del podcast 'La Manada'. Aunque, muchos aseguraban que ingresaría al programa para hacer show, esto estaría descartado.

Sobre ampay

Magaly Medina mostró hace casi dos semanas imágenes de Said Palao y Mario Irivarren en un yate con mujeres en Argentina celebrando la despedida de soltero de un amigo cercano. Ante esto, Onelia Molina terminó con la 'calavera coqueta' y hasta el momento, Alejandra Baigorria no ha decidido si terminará su matrimonio con el chico reality, con quien se casó hace menos de un año.

Este ampay ha causado una gran polémica en la farándula, donde incluso ha salido a la luz que realizaron un viaje muy parecido hace un año para la despedida de soltero de Said Palao en Colombia, donde también habrían estado con mujeres.

De esta manera, Mario Irivarren fue terminado por Onelia Molina tras difundirse las fotografías del ampay en Argentina a nivel nacional. Ahora, parece que el programa 'Esto es Guerra' estaría apoyando a la dentista porque Katia Palma reveló que aparentemente la 'calavera coqueta' ya no volvería otra vez al set de TV.