Álvaro Paz de la Barra 'echa flores' a Sofía Franco y responde si retomarán relación: "La veo cada vez más linda"

Álvaro Paz de la Barra volvió a referirse a su relación con la presentadora Sofía Franco y sorprendió al dedicarle palabras de elogio, luego de haberle pedido perdón públicamente por acusaciones pasadas relacionadas con presuntas adicciones.

Álvaro Paz de la Barra elogia a Sofía Franco

En una reciente conversación con 'Amor y fuego', Álvaro Paz de la Barra fue consultado sobre su actual vínculo con Sofía Franco, madre de su hijo. El candidato presidencial destacó que la conductora se encuentra enfocada en sus proyectos personales, tras haber dado un paso al costado en su candidatura a la Cámara de Diputados por el partido Fe en el Perú.

"Tiene ahora su propia productora, le está yendo muy bien, viniendo entre México y Lima. La verdad que estoy muy contento con eso. Está muy feliz", expresó el exalcalde de la Molina.

En esa misma línea, Álvaro Paz de la Barra también se refirió a su apariencia y estado de ánimo y no dudó en tirarle flores, resaltando lo bien que luce actualmente. Sin embargo, el político fue claro al precisar la situación sentimental entre ambos.

"La veo mucho más animada, ha bajado de peso, la veo mucho más linda. No obstante, ya no estamos juntos", agregó.

¿Confirmó reconciliación con Sofía Franco?

Ante los constantes elogios hacia la madre de su hijo, Sofía Franco, la reportera de Rodrigo González y Gigi Mitre le consultó directamente sobre la posibilidad de retomar la relación con la exconductora de televisión. Sin embargo, el candidato por el partido Fe en el Perú fue claro al responder y dejó en evidencia que no está en sus planes una reconciliación.

"No, la verdad que no lo creo. Es muy complicado los procesos de sanación. Creo que mejor nos llevamos, en sí separados, pero tenemos una relación armónica, pacífica, fructífera", respondió Álvaro Paz de la Barra, descartando así una futuro reencuentro.

Cabe recordar que la relación entre ambos ha estado marcada por varios conflictos en el pasado, incluyendo fuertes acusaciones públicas por parte de Álvaro Paz de la Barra hacia Sofía Franco sobre una supuesta adicción a las drogas, alcohol e incluso ludopatía.

De esta manera, aunque actualmente Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra mantienen una relación cordial, el panorama entre ambos sigue siendo incierto. Incluso, hay quienes consideran que este acercamiento podría responder más a una estrategia en medio de la campaña electoral que a una verdadera reconciliación.