Samantha Batallanos destruye a Said Palao y Mario Irivarren tras ampay: "No han crecido, pura estafa"

La polémica por el ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina ha traído mucha controversia entre varios artistas de la farándula. Ahora, Samantha Batallanos se une para destruir a los chicos realitys por faltar el respeto a sus respectivas parejas.

Samantha contra Said y Mario

El programa 'Amor y Fuego' se encontró con Samantha Batallanos en un evento, quien no dudó en comentar sobre las recientes imágenes de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina con otras mujeres. Es así como la ex de Álvaro Rod no dudó es despotricar contra ellos, en especial contra el esposo de Alejandra Baigorria donde lo tilda de 'mantenido'.

"Alejandra no debería estar con ese chico en absoluto, lo mantiene, le da todo y encima le saca la vuelta. Por lo menos si vas a comprar un enamorado, al menos que tenga lealtad. Me da asco porque cambian a mujeres buenas que los quieren, tienen algo y les dan todo por *** que pueden comprar cualquiera. Por unas monedas y les pueden contagiar cosas, que asco", declaró.

Así mismo, la modelo afirma que estas personas de la farándula parece que no han crecido o madurado para respetar a las personas que tienen al lado. Además, comenta que solo fingirían ser un tipo de persona por redes sociales.

"Gente que no ha crecido, que son pura pantalla, pura estafa. Son hombres que están vacíos por dentro, que no tiene consciencia para decir 'hasta acá llego'", señaló.

Sobre ampay

Magaly Medina mostró hace casi dos semanas imágenes de Said Palao y Mario Irivarren en un yate con mujeres en Argentina celebrando la despedida de soltero de un amigo cercano. Ante esto, Onelia Molina terminó con la 'calavera coqueta' y hasta el momento, Alejandra Baigorria no ha decidido si terminará su matrimonio con el chico reality, con quien se casó hace menos de un año.

Este ampay ha causado una gran polémica en la farándula, donde incluso ha salido a la luz que realizaron un viaje muy parecido hace un año para la despedida de soltero de Said Palao en Colombia, donde también habrían estado con mujeres.

De esta manera, muchos han estado criticando las acciones de Mario Irivarren y Said Palao. Por su parte, Samantha Batallanos ha revelado que estos chicos realitys no han podido madurar aún y han perdido a grandes mujeres por unos días de juerga con otras, aconseja a Alejandra Baigorria no perdonar a su esposo.