María Fe Saldaña anuncia el fin de su relación amorosa con Josimar: "Se cruzaron los límites"

Las relaciones amorosa de Josimar siempre han causada mucha polémica por estar en vuelto en ampay e infidelidades. Hace unos meses, se convirtió en padre de su segundo hijo con María Fe Saldaña, pero ella acaba de anunciar el fin de su relación amorosa.

¡Se separa de Josimar!

A través de un comunicado en sus redes sociales, María Fe Saldaña ha anunciado que termina su relación amorosa con Josimar después de 7 años juntos. Como se recuerda, la pareja anunció que se encontraba en medio de los planes para casarse, antes de que saliera el ampay del cantante con una venezolana en España. Aunque continuaron con su relación, parece que todo llegó a su fin.

"Con mucha pena y con el corazón en la mano, después de 7 años he tomado la decisión de terminar mi relación con Josimar. Han ocurrido situaciones íntimas dentro de nuestra relación donde se cruzaron límites que para mí son fundamentales, y por respeto a mí misma he decidido dar un paso al costado como mujer", reveló.

Es así como la joven madre señaló que el cantante de salsa habría cometido errores que ella no podría perdonar, pero que continuarán su relación solo como padres de sus hijos. Además, agregó que no dará información sobre las razones de su separación.

"Quiero dejar claro que esta decisión es únicamente a nivel de pareja. Como madre de nuestros hijos siempre existirá el respeto y el vínculo que nos une por ellos. Fueron 7 años de historia y dos hijos que amamos profundamente, por lo que pido comprensión y respeto. Los detalles de esta situación no los brindaré. Espero que comprendan que no es fácil para mí", señaló.

Historia de María Fe Saldaña

Su relación con María Fe Saldaña

Después de que Josimar anunciara el fin de su matrimonio con Gianella Ydoña por presunta infidelidad, oficializó su romance en 2019 con María Fe Saldaña. Después la joven se quedó embarazada de su primera hija y terminó su relación con el salsero cuando viajó a Estados Unidos, donde se casó otra vez con Yadira Cárdenas. Luego, se separaron y el cantante regresó con María Fe.

De esta manera, María Fe Saldaña y Josimar han pasado por una relación amorosa en medio de 'idas y vueltas'. Ahora, la joven acaba de anunciar que después de 7 años juntos decidió separarse del salsero por haber cruzado los límites que ella no soportaría, pero que no dará a conocer porque seguirán como padres de sus dos hijos.