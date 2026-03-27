Ana Paula habría roto con Paolo por coqueteos con dueño de gimnasio, desliza Daniela Cilloniz

La separación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte sigue dando de qué hablar. Ahora, nuevas versiones apuntan a que la brasileña ya estaría interesada en otra persona, lo que habría influido en el fin de su relación. Quien soltó esta información fue Daniela Cilloniz. ¿Qué dijo? Te contamos.

Daniela Cilloniz dice por qué Ana Paula se habría separado de Paolo

La historia entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte sigue dando de qué hablar. Aunque ambos han sido vistos juntos por sus hijos, nuevos rumores apuntan a que la relación ya estaría completamente cerrada y con un tercero en la historia. Esta vez fue Daniela Cilloniz quien soltó detalles que han encendido la polémica en la farándula.

Durante una entrevista, Daniela habló sin rodeos sobre lo que viene escuchando en el ambiente. Según contó, la versión que circula no sería exactamente como muchos creen. Pero eso no fue todo. También reveló el motivo que estaría detrás de la ruptura.

"(Hay muchos rumores de la separación e incluso se ha especulado que Ana Paula habría estado en coqueteos con su entrenador. ¿Has escuchado algo similar?) Sí, pero he escuchado que no sería con su entrenador, sino que sería con el dueño del gimnasio. Se rumorea que estaban en coqueteos y que por eso se habría separado", comentó a Trome.

Ana Paula estaría en otra etapa amorosa: ¿Su relación como padres?

Las declaraciones no quedaron ahí. Cilloniz también deslizó que la modelo brasileña ya no estaría enfocada en su historia con Paolo. Cabe señalar que Peluchín mencionó que Paolo Guerrero aún tendría sentimientos por Ana Paula. Sin embargo, Daniela prefirió no asegurarlo.

"(Rodrigo González comentó que a Paolo aún se le ve enamorado de Ana Paula y que estaría luchando por salvar su relación...) No sé si será verdad o no, pero he escuchado que Ana Paula está contenta por otros lares", señaló.

Esto ha hecho pensar a muchos que Ana Paula ya habría decidido seguir adelante, lejos del futbolista. Sin embargo, ambos fueran captados juntos con sus hijos, lo que generó rumores de reconciliación. Para Daniela esto solo significa una cosa: la relación como padres sigue firme.

"(Daniela, Paolo y Ana Paula fueron captados caminando juntos con su hijo. ¿Crees que han retomado su relación?) Tengo entendido que no han vuelto, pero me parece bonito que tengan una buena relación de padres porque eso es muy importante para los niños", expresó.

En conclusión, Daniela Cilloniz puso sobre la mesa una nueva versión sobre la ruptura entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, dejando entrever la presencia de un tercero: el dueño del gimnasio donde ella va. Aunque ambos mantienen una relación cordial por sus hijos, los rumores apuntan a que la historia sentimental ya estaría cerrada. Por ahora, cada uno seguiría su camino, mientras la polémica sigue.