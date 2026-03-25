¿Confirmó reconciliación? Paolo Guerrero se pronuncia tras ser captado con Ana Paula Consorte

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte volvieron a acaparar titulares luego de que se difundieran imágenes en las que se les ve compartiendo un momento cercano. Esto llamó la atención, ya que semanas atrás la brasileña anunció el final de la relación. Ante ello el futbolista fue consultado sobre una posible reconciliación.

¿Paolo Guerrero confirmó reconciliación con Ana Paula?

Pese a que semanas atrás Ana Paula anunció su ruptura con Paolo Guerrero sin dar mayores detalles, el último martes 24 de marzo ambos fueron captados juntos. En dichas imágenes se los ve caminando por una calle cercana al colegio de uno de sus hijos.

Recientemente, el programa "Amor y Fuego" volvió a captar a Paolo Guerrero junto a Ana Paula Consorte cuando primero la dejó en un lugar con sus pequeños y luego pasó a recogerla. En medio de ese contexto, el futbolista fue abordado por un reportero y consultado sobre su acercamiento con la modelo y los rumores de una posible reconciliación.

"Todo bien, viendo a los bebés, pero todo bien...", fue la escueta respuesta del futbolista.

Ante la insistencia del reportero, Paolo Guerrero se mostró tranquilo y señaló que prefiere no profundizar en temas personales.

"Por favor, sabes que a mí no me gusta hablar de mis temas personales...", expresó Paolo Guerrero, al marcar distancia sobre el tema.

Esta actitud del futbolista de Alianza Lima contrasta con ocasiones anteriores, en las que no dudó en encarar con firmeza a los programas de espectáculos y desatar toda su ira.

Ana Paula Consorte confirmó su separación semanas atrás

Ana Paula Consorte confirmó a inicios del marzo que había terminado con Paolo Guerrero luego de casi tres años y medio juntos y dos hijos en común. La brasileña dio a conocer la noticia en el programa "Mesa Caliente", donde señaló que iban a mantener una relación cordial.

"No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida", mencionó Consorte. "Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación", declaró para el medio.

Tras el anuncio, ambos dejaron de seguirse en redes sociales, mientras que la brasileña compartió mensajes de superación que dejaban entrever que no se habría sentido priorizada durante la relación.

Pese a la ruptura, las recientes apariciones de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero han reavivado los rumores sobre un posible acercamiento, aunque hasta el momento ninguno ha confirmado una reconciliación.