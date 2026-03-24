¿Reconciliación en camino? Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se muestran juntos pese a su separación

Semanas atrás, Ana Paula Consorte remeció la farándula peruana al confirmar públicamente el fin de su relación con el futbolista Paolo Guerrero, tras varios altibajos. Sin embargo, el panorama podría estar cambiando, ya que recientemente salieron a la luz imágenes en las que ambos aparecen juntos, lo que ha desatado rumores de una posible reconciliación.

¿Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se reconciliaron?



Ana Paula Consorte anunció el fin de su relación con Paolo Guerrero tras casi tres años y medio juntos y dos hijos en común. La brasileña confirmó la noticia al programa "Mesa Caliente", donde dejó en claro que ambos decidieron seguir caminos separados.

"No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida", mencionó Consorte. "Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación", declaró para el programa de Panamericana Televisión.

Este martes 24 de marzo, el programa "Amor y Fuego" difundió imágenes recientes en las que se ve al jugador de Alianza Lima junto a la brasileña, ambos caminando y llevando de la mano a su hijo menor, quien vestía uniforme escolar.

"Estas imágenes son de hoy, de hace unas horas, y ahí están, felices. No significa que han vuelto, no podemos garantizarlo, pero que ambos estén de la mano con su hijo revela que ya el hielo ha pasado", comentó Rodrigo González sobre las imágenes.

Aunque las imágenes no confirman una reconciliación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, sí evidencian que están llevando la "fiesta en paz" y priorizando el bienestar de sus dos hijos en común y mantienen una relación más cordial.

Ana Paula Consorte envía fuerte indirecta tras ruptura con Paolo Guerrero

Tras anunciar el fin de su relación, Ana Paula Consorte compartió en sus redes sociales un mensaje de empoderamiento que muchos interpretaron como una indirecta al futbolista de la selección peruana, evidenciando que la separación se dio en medio de diferencias.

"No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te puso", fue el mensaje que publicó la madre de los dos últimos hijos del delantero del club blanquiazul.

Sin embargo, tras ser captados nuevamente juntos, todo indica que Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero han optado por mantener una relación cordial por sus hijos. Esto no descarta una posible reconciliación, considerando que en el pasado ya lograron superar diversas dificultades y apostar por su familia.