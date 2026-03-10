Ana Paula Consorte y su fuerte mensaje tras ruptura con Paolo Guerrero: "Ojalá no pierdas 10 años de tu vida"

Tras confirmar el fin de su relación con Paolo Guerrero, la modelo brasileña Ana Paula Consorte volvió a llamar la atención al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram. En los últimos días, la influencer ha compartido reflexiones sobre el término de su romance con el delantero peruano, relación que se extendió por casi tres años.

Mensaje que genera interpretaciones

A través de sus historias de Instagram, Ana Paula Consorte publicó una frase que llamó la atención de sus seguidores por su tono reflexivo sobre las relaciones amorosas. El mensaje hacía referencia a la importancia de no permanecer demasiado tiempo en vínculos donde no existe comprensión.

"Ojalá no seas como Miley (Cyrus) y pierdas 10 años de tu vida tratando de explicarle a alguien cómo debe de amarte", señalaba el texto difundido por la modelo.

Para muchos usuarios en redes sociales, la publicación podría interpretarse como una indirecta dirigida a su relación con Paolo Guerrero, conocido también como el "Depredador". La coincidencia entre el mensaje y el reciente anuncio de su separación alimentó las especulaciones sobre el significado detrás de sus palabras.

Este no ha sido el único mensaje que la influencer ha compartido desde que se hizo pública la ruptura. Días antes, Consorte también publicó otra frase que fue interpretada como una reflexión personal sobre su situación actual. "No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te puso", escribió en aquella ocasión.

Pese a la separación, la influencer ha dejado claro que mantiene respeto hacia el padre de sus hijos. Según sus propias palabras, le desea lo mejor, aunque considera que en este momento lo más saludable es que cada uno continúe su camino por separado.

"Siempre le desearé lo mejor al padre de mis hijos, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida", habría expresado.

Mensajes de Ana Paula Consorte a Paolo Guerrero.

Conductores de televisión dudan que la separación sea definitiva

La noticia de la ruptura también fue comentada en el programa de espectáculos Amor y Fuego, donde los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre analizaron la situación y recordaron que no es la primera vez que la pareja anuncia una separación.

Durante la emisión, Rodrigo González bromeó sobre el historial de rupturas entre la modelo y el futbolista, señalando que ambos han terminado su relación en varias ocasiones a lo largo de los años.

"Hemos perdido la cuenta de cuántas veces han dado por terminada su relación... ¿Seis? Qué pena si es probable que el otro mes o la otra semana regresen. Ellos no pelean, ellos terminan. Hay parejas que son...", comentó el presentador en tono irónico.

Por su parte, Gigi Mitre coincidió en que la historia entre ambos ha estado marcada por constantes distanciamientos y posteriores reconciliaciones. Según explicó, las crisis de pareja suelen evidenciarse a través de señales en redes sociales, como dejar de seguirse o eliminar publicaciones.

"Pero ya, terminan mal, porque se sacan las cosas de Instagram y todo (Pero siempre han sido así. Se dejan de seguir. Empiezan con las indirectas) Qué no se habrán separado sin ser público", ironizó la conductora.

Mientras continúan las especulaciones sobre su relación, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero guardan silencio sobre los detalles de su ruptura. Las publicaciones de la modelo y los comentarios en el mundo del espectáculo han avivado el debate entre seguidores, atentos a cada movimiento de la expareja.