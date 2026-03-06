Ana Paula Consorte reaparece frente a los medios tras separarse de Paolo Guerrero ¿Qué dijo?

Hace unos días, Ana Paula Consorte anunció el fin de su romance con Paolo Guerrero por quinta vez al parecer. La pareja no ha dado más detalles sobre el por qué de su separación, pero muchos vienen especulando.

¿Qué dijo Ana Paula Consorte?

El programa 'Amor y Fuego' logró encontrarse con la brasileña Ana Paula Consorte mientras llevaba a su hija mayor a una centro de patinaje. Es así como la reportera preguntó directamente qué pasó con su relación con Paolo Guerrero y por qué llegó a su fin

"Nos ha sorprendido el anuncio de tu separación con Paolo ¿Algo quieres decir? ¿Desde cuándo están separados?", expresó.

Aunque fue la misma bailarina quien anunció que terminó su relación amorosa, no quiso dar detalles, pero sí respondió algunas palabras en portugués que no se lograron entender muy bien. De la misma manera, a la salida de la brasileña con su hija, evitó dar declaraciones a la prensa dirigiéndose directamente a su carro.

Sin duda, la brasileña ha demostrado en sus redes sociales que continúa con su vida en Perú con sus hijos. Aunque ya está separada de Paolo Guerrero, ha continuado en tierras peruanas y comparte sus rutinas de ejercicio y mucho más, donde se muestra empoderada como mujer dejando atrás los cuestionamientos por su rompimiento con el pelotero.

Ana Paula comparte polémica publicación

Poco después de esa revelación, Ana Paula Consorte compartió una publicación en sus redes sociales que muchos de sus seguidores interpretaron como una clara señal de que esta etapa sentimental con el delantero había quedado definitivamente atrás, alimentando aún más las reacciones en el mundo de la farándula.

La modelo compartió una enigmática frase en su cuenta de Instagram que captó de inmediato la atención de sus miles de seguidores. Para muchos, sus palabras representan una clara reflexión sobre su situación personal tras el fin de su romance con el futbolista, Paolo Guerrero.

"No tienes que moldearte (cambiar) para encajar donde Dios ya te sacó" , se lee en su publicación. Este mensaje breve se viralizó entre usuarios que siguieron a la pareja.

De esta manera, Ana Paula Consorte por más que reveló su separación de Paolo Guerrero desde hace mucho tiempo, no ha querido dar más detalles sobre las razones de su decisión. Así mismo, la brasileña continúa en el Perú con sus tres hijos y continúa con su rutina diaria. Aunque podría también estar esperando alguna reconciliación de parte del peruano.