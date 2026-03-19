Onelia Molina regresaría a Arequipa con sus padres tras terminar con Mario Irivarren ¿Deja EEG?

La chica reality dio por terminada su relación sentimental con Mario Irivarren tras las comprometedoras imágenes de su viaje a Argentina. Es así como Onelia Molina estaría pensando en regresar a Arequipa, lugar donde creció y está con sus padres.

Onelia Molina se iría a Arequipa

En una entrevista con el medio 'América Espectáculos', Onelia Molina señaló que ya habló todo lo que tenía que decir sobre el fin de su romance con Mario Irivarren y aclaró todo, confirmando que no piensa regresar con él.

Es lo último que voy a decir, no quiero tocar el tema. Creo que ya aclaré absolutamente todo, que hablen lo que tengan que hablar, que saquen sus conclusiones la gente y de mi lado, el tema está cerrado.

En otro momento, le consultaron sobre su viaje a Arequipa y reencontrarse con sus padres, pero señaló que debido a la coyuntura de la polémica y las continuas cámaras siguiéndolos, prefiere ir hacia su ciudad. Aunque solo sería por un viaje de corto tiempo y regresaría al programa reality 'EEG'.

¿Tus padres vienen a Lima o te vas a Arequipa? Estoy viendo eso, la verdad no querían que vengan por el tema polémico, no me gustaría exponerlos, así que vamos a ver qué pasa.

¡Se aleja de Mario!

Durante su intervención, Molina se mostró firme y emocional, explicando cómo tomó la decisión de cerrar este capítulo de su vida. Según la modelo, lo eliminó de todos lados y desea cortar comunicación.

"Hablamos. Le dije varias cosas que tenía que decir y que aclarar. Me contó muchas cosas y bueno, lo eliminé de todos lados, ya no habrá comunicación con él ni ahora ni nunca", sostuvo la odontóloga.

Además, Onelia subrayó que no desea ningún acercamiento con Mario y que incluso le pidió que se alejara de ella. La modelo puso en duda los sentimientos que Irivarren pudo haber tenido y remarcó que no quiere palabras, llamadas ni imágenes que la conecten con él.

"Actualmente, yo no lo quiero cerca. No quiero saber de él y como le dije: 'aléjate si tú sientes algo de aprecio, de cariño o lo que sea que puedas sentir por mí'. Ahora, lo que me dijo ya queda en duda. Pero le dije que sí siente, por lo menos pena, no lo quiero cerca. No quiero palabras, no quiero imágenes, no quiero llamadas", manifestó.

De esta manera, Onelia Molina deja en claro que no tendrá ningún tipo de comunicación con Mario Irivarren tras el ampay y que muy pronto estaría viajando a Arequipa para reencontrarse con sus padres.