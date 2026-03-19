Laura Spoya afirma que no apaña a Mario Irivarren y se disculpa con Onelia: "Han tergiversado mis palabras"

Hace unos días, Mario Irivarren ha sido ampayado por Magaly en Argentina donde besa a una mujer causando así el fin de su relación con Onelia Molina. Laura Spoya decidió no criticar a su compañero de conduccción del podcast y fue fuertemente criticada por apañarlo, y ahora se pronuncia para aclarar las cosas.
Este 19 de marzo, Laura Spoya ha decidido expresarse en el podcast 'La Manada' tras ser fuertemente criticada por aparentemente haber apañado a Mario irivarren tras haber engañado a Onelia Molina. La exreina de belleza salió a aclararlo todo.
"Quiero decirles que cero apañadores de lo que sucedió, somos conscientes del error cometido. Como lo comenta Abner, Mario es parte de esta mesa, es nuestro amigo y obviamente hemos hablado con él en privado. Como mujer, sí soy empática con Onelia, como lo dije, aunque algunos medios han querido tergiversar mis palabras", declaró.
En otro momento, afirma que viene recibiendo demasiadas amenazas por sus declaraciones en las redes sociales y afirma que el error de Mario Irivarren le ha salpicado, a tal punto que pone en riesgo incluso a sus hijos.
"No es necesario el hate tan grande. Honestamente, no recibía ese tipo de comentarios tan agresivos desde hace años. Me han escrito cosas tan alturadas y tan graves como 'prostituta, zorra, puta. Ojalá que a tu hija le pase algo, ojalá que te mueras'. El error no lo he cometido yo, pero me ha salpicado de una manera muy agresiva", señaló.
Así mismo, Laura Spoya salió as contar que escribió directamente a Onelia Molina tras lo sucedido y se disculpó de manera privada con ella. Aunque sigue señalando que todo momento se solidarizó con ella, y que habrían tergiversado sus declaraciones sobre el ampay de Mario.
"Las disculpas del caso. De hecho, yo le he escrito también en privado porque lo consideré correcto", expresó.
En todo el momento, la exreina de belleza sigue señalando que no cubren los errores de su amigo de conducción, pero que todo reclamo se le hizo de manera privada porque lo consideran su amigo muy cercano.
De esta manera, Laura Spoya deja en claro que apoya a las mujeres porque incluso ha pasado por algo similar y se solidariza con Onelia Molina. Aunque afirma que no apaña a su amigo Mario Irivarren, no lo quieren destruir por esa misma amistad que tienen, pero sí le han reclamado por sus acciones de manera personal.