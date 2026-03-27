Lucía de la Cruz se recupera y descartan gravedad en su salud, según su hijo: "La están controlando"

La salud de Lucía de la Cruz sigue generando preocupación tras ser internada por complicaciones de diabetes. En las últimas horas surgieron noticias alentadoras sobre su evolución. Su hijo, Christian Wong, brindó detalles y desmintió versiones alarmistas."

Lucía de la Cruz muestra mejoría tras su internamiento

Actualmente, la artista se encuentra en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital María Auxiliadora, donde permanece bajo constante supervisión médica. Según explicó su hijo, la cantante respondió de forma positiva a los tratamientos aplicados para combatir una infección que complicó su estado de salud.

"Hoy (ayer) ya está mejor, llamó a mi hermana Enith en la mañana, le pidió su celular a una enfermera para decirle que se sentía mejor", señaló Wong, destacando que la comunicación con su familia refleja una evolución favorable

Asimismo, el músico desmintió categóricamente los rumores que se difundieron sobre un supuesto derrame cerebral o una intubación. Según precisó, la situación es delicada, pero está siendo controlada por el equipo médico.

"Sí, tú sabes cómo es Lucía, tiene su carácter, es fuerte. Están hablando de que le dio un derrame cerebral, que está entubada y no es así; sí tiene una infección fuerte que casi se generaliza y eso hace que tenga fiebre alta, pero se la están controlando y estamos esperando el cultivo para atacar la bacteria. Ahora está en la Unidad de Cuidados Intermedios.", afirmó.

Familia descarta operación y mantiene la esperanza

En otro momento, el hijo de la cantante aclaró que ya no será necesario someterla a una intervención quirúrgica para colocarle un catéter, procedimiento que se evaluó al inicio de su hospitalización como parte del proceso para estabilizarla.

"No, ya no. Eso fue cuando recién la internaron para estabilizarla. Ella es fuerte, y estamos más tranquilos y agradecidos con las muestras de cariño que hemos recibido y del público que la quiere. Mis hermanos están pendientes de cualquier cosita que necesiten los doctores, pero la están atendiendo muy bien", señaló.

La familia se mantiene unida y atenta a cualquier indicación médica, mientras esperan resultados favorables que permitan a la artista continuar su recuperación. Wong también adelantó que su hermana Enith ingresaría a visitarla para obtener más detalles sobre su evolución.

"Mi hermana Enith entrará a verla hoy (ayer) y nos contará más detalles. Esperamos que se recupere pronto porque conociendo a Lucía no va a aguantar muchos días en el hospital. A ella lo que le gusta es estar sobre el escenario.", agregó, resaltando el carácter fuerte y la pasión artística de su madre.

En conclusión, aunque la situación generó gran preocupación en un inicio, los recientes reportes indican que Lucía de la Cruz evoluciona favorablemente y se encuentra estable bajo supervisión médica. Su familia ha sido clave para mantener informados a sus seguidores y frenar la ola de especulaciones.