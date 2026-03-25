Lucía de la Cruz es internada de emergencia tras complicaciones en su salud: "Una descompensación por la diabetes"

La cantante criolla Lucía de la Cruz vuelve a ser noticia, esta vez por su estado de salud. Fue internada de emergencia en un hospital de Lima tras complicaciones por la diabetes que padece desde hace años. La situación generó preocupación entre sus seguidores, atentos a su evolución.

Lucía de la Cruz es internada de emergencia

De acuerdo con información brindada por su entorno cercano, la artista de 78 años fue trasladada a un centro médico cercano a su vivienda en Chorrillos, donde permanece bajo observación acompañada de sus familiares. Su hijo, Christian Wong, confirmó la situación y detalló que se trataría de una posible descompensación relacionada con su enfermedad.

"Mis hermanos están con ella ahora, estoy en comunicación con ellos. Sé que están en emergencia y posiblemente sea una descompensación por la diabetes que ella tiene... recién ha pasado en este momento y me tienen informado", señaló en declaraciones a Trome.

Actualmente, los médicos continúan realizándole diversos exámenes para evaluar su estado y determinar el tratamiento adecuado. Mientras tanto, familiares y amigos se mantienen a la espera de resultados que permitan conocer con mayor precisión la evolución de la cantante.

Cabe recordar que, apenas días antes de su internamiento, Lucía de la Cruz había ofrecido una conferencia de prensa para anunciar un show especial con motivo de sus 61 años de vida artística. Sin embargo, su estado de salud ya mostraba señales de alerta.

Además, semanas atrás, la criolla fue invitada al karaoke del programa de Magaly Medina, pero no pudo asistir debido a molestias físicas. Según se informó en ese momento, presentaba dolor de garganta, fiebre y dificultades para movilizarse con normalidad.

Asimismo, el último viernes 20 de marzo tenía programada una presentación en Ica. Aunque llegó al lugar, no logró subir al escenario por su mal estado. De igual forma, este miércoles 25 debía presentarse en Huacho, compromiso que quedó cancelado tras su hospitalización.

Lucía de la Cruz se reconcilia con su hijo

Lucía de la Cruz dejó atrás los problemas familiares y confirmó que ya se reconcilió con su hijo Christian Wong. La querida cantante criolla aseguró que hoy su relación está en paz y que ambos han decidido darse una nueva oportunidad.

Esta noticia llega en un momento especial para la artista, ya que se prepara para celebrar sus 61 años de carrera. Lo más llamativo es que lo hará acompañada de su hijo, con quien incluso trabajará en nuevos proyectos musicales.

"Las diferencias con mi hijo Christian, el heredero, están superadas, y ahora está produciendo mi nuevo disco donde cantaremos juntos", contó emocionada, según informó Trome.

Lucía de la Cruz comparte historia con foto con sus hijos. (Instagram)

En conclusión, el estado de salud de Lucía de la Cruz genera preocupación en el ámbito artístico y entre sus seguidores. La artista permanece bajo observación médica acompañada de su familia, especialmente de su hijo, con quien se reconcilió recientemente. Su fortaleza y el apoyo de sus seres queridos serán clave mientras el público espera noticias sobre su recuperación