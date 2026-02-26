Cristorata sorprende al cantar a dúo con Lucía de la Cruz y ella lo felicita: "Tu música es buena"

Cristorata sorprendió al mostrar su lado musical en pleno programa en vivo. El creador de contenido se animó a cantar música criolla y terminó viviendo un momento inesperado al hacer un dúo con la reconocida cantante Lucía de la Cruz, quien lo felicitó por su talento.

Cristorata recibe elogios de Lucía de la Cruz tras escucharlo cantar

Cristorata dejó en shock a todos durante su participación en un programa en vivo al animarse a cantar música criolla y terminar haciendo un dueto con Lucía de la Cruz. El momento se volvió viral en redes y generó aplausos por parte del público y los conductores del espacio.

Todo ocurrió cuando el influencer fue invitado al programa "Sin más que decir", donde la conversación giró en torno a su gusto por la música. Nadie imaginaba que terminaría cantando un clásico criollo y recibiendo el respaldo de una de las voces más reconocidas del Perú. Cristorata sorprendió al confesar que la música criolla siempre ha estado presente en su vida.

"Sí, a mí me encanta mucho. Lo que pasa es que mi hermano y mi abuelito les gustaba mucho la música criolla. Mi hermano cantaba eso en el colegio", comentó, generando curiosidad en el set.

Tras ello, los conductores lo animaron a demostrar su talento y él aceptó el reto sin dudar. Así comenzó a cantar "Cuando llora mi guitarra". Mientras avanzaba la interpretación, Daniela Darcourt se sumó al canto, creando un momento especial en vivo.

La sorpresa mayor llegó cuando anunciaron que Lucía de la Cruz estaba escuchando el programa. La cantante se comunicó en vivo y no dudó en dar su opinión sobre la presentación del joven creador de contenido. Durante la llamada, la artista destacó la importancia de sentir la música desde el corazón.

"Me encanta que la juventud evolucione y la música no tiene técnica. La música nace del corazón", expresó, dejando un mensaje claro para las nuevas generaciones.

Por otro lado, Lucía de la Cruz también le dio un consejo y su bendición artística al influencer. Resaltó su potencial en la música.

"Cristo, te doy las bendiciones, hijito. Sigue evolucionando con la música. Tu música es buena y si la combinas sería maravilloso porque nosotros los artistas, los cantantes tenemos que ser versátiles", dijo con cariño.

Cristorata, por su parte, se mostró agradecido y emocionado por las palabras de la cantante. Señaló que le gustaría seguir aprendiendo y mejorar su técnica vocal.

"Eso es verdad. Eso es verdad. Y para todo, para todo público. Muchas gracias por el consejo", señaló Cristorata. "Nada, corazón. Que Dios me lo bendiga y siempre tenga en mente algo. La música es el complemento de la vida", dijo Lucía.

Lucía de la Cruz y Cristorata cantan a dúo

Luego, ambos se animaron a cantar juntos "Cuando llora mi guitarra" a través de la llamada, formando un dúo inesperado que emocionó a todos en el set. El momento fue muy comentado en redes sociales, donde muchos usuarios celebraron la unión entre el mundo digital y la música criolla.

"Cansado de llamarte, con mi alma destrozada. Comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras", cantó Cristorata y Lucía siguió: "Llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Ahora tú". Y el streamer finalizó: "Y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra". "La otra semana la vemos", señaló Lucía.

En conclusión, Cristorata sorprendió al cantar a dueto con Lucía de la Cruz en vivo. El streamer mostró su lado musical, conectó con el público y recibió el respaldo de la intérprete criolla, quien valoró su esfuerzo y talento en vivo.