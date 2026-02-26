Gonzalo Méndez, ex de Gabriela Serpa, reaparece como coach motivacional tras denuncias por estafa

El nombre de Gonzalo Méndez volvió a generar polémica luego de reaparecer en redes sociales mostrando una nueva imagen como coach motivacional. Su aparición causa sorpresa por las graves denuncias públicas por estafas a figuras de la farándula, entre ellas Gabriela Serpa.

Gonzalo Méndez, expareja de la actriz cómica Gabriela Serpa, reapareció en redes sociales con una nueva imagen como coach motivacional, luego de las graves denuncias públicas de estafa que lo pusieron en el ojo público. Su regreso no pasó desapercibido, sobre todo porque antes fue señalado por figuras de la farándula de haberlos engañado con supuestas inversiones y licitaciones con el Estado.

El caso se hizo conocido cuando Gabriela Serpa lo acusó de haberla estafado con aproximadamente S/300.000, dinero que correspondía a los ahorros de toda su vida. La actriz confió en él bajo la promesa de que su inversión se duplicaría, pero eso no ocurrió y el tema explotó en televisión y redes sociales.

La situación se agravó cuando otras figuras del medio también lo señalaron. Entre ellos, el conductor de pódcast y exchico reality Israel Dreyfus, quien aseguró haber sido perjudicado con S/130.000 bajo el mismo argumento de supuestos negocios con el Estado. Otro afectado afirmó que lo estafaron con más de S/35.000, mientras que Giancarlo Cossío señaló que el monto fue de más de S/30.000.

De acuerdo con el informe difundido en "Magaly TV La Firme", el monto total que habría reunido por estas presuntas estafas superaría los 8 millones de soles. Esto incrementó el escándalo mediático y la indignación del público.

Tras las acusaciones, Gonzalo Méndez dejó de mostrarse públicamente y se mantuvo en silencio por un largo tiempo, yéndose del Perú y de las redes sociales, caminó entre basurales, viviendo en la calle como mendigo y subsistió como pudo. Sin embargo, el año pasado retornó al país sin que la policía lo detenga.

Ahora, el joven reapareció en plataformas digitales, pero con un perfil totalmente distinto. En sus videos ya no presume lujos ni dinero, sino que comparte mensajes de superación personal, consejos de vida y reflexiones. Gonzalo menciona a Dios en la mayoría de sus contenidos, cargando la Biblia para tratar de cambiar su imagen.

"Una mujer real, una mujer de valor, una mujer que realmente quiere salir adelante, una mujer que está enfocada, busca un hombre de valor y ese hombre de valor lo tienes que construir constantemente. Un hombre de valor, no busca, se construye y por consecuencia Dios te envía la mujer de valor", afirma en uno de sus videos.

En sus redes, pareciera un exitoso empresario que vive para progresar. Proyecta una imagen de crecimiento personal y enfoque en los negocios.

"Arranco el 2026 rodeado de gente que me cambió la visión, reuniones que expanden la mente y decisiones que elevan mi nivel este año me encuentro en mesas de negocio, ni no excusas; con personas que piensan en grande y me enseñaron a ver diferente", se lee en una de sus publicaciones.

Magaly y afectados se pronuncian

Magaly Medina no ocultó su sorpresa e indignación tras ver su nueva faceta pública. Cuestionó que pese a las denuncias mediáticas y testimonios en su contra, continúe activo en redes y sin aparentes restricciones.

"Si la justicia no lo está persiguiendo, se supone que todo lo habrá arreglado. Aquí la gente se reinventa de una manera increíble. Se van del país varios años y regresan investidos como santos", expresó la conductora.

El productor y mánager de Giancarlo Cossío se mostró impactado con la noticia. Aseguró que la situación genera preocupación entre quienes se sienten afectados.

"Sé que muchos chicos denunciaron, pero hasta el día de hoy no pasa nada. No creo que duermas tranquilo, sabiendo que has estafado tantas personas. Porque no ha estafado ni cinco ni diez, has estafado más de 30. Y no me sorprendería que acá un mes o un par meses, él empiece a ofrecer algún producto, por eso mete la palabra de Dios", señaló.

Por su parte, Israel Dreyfus reveló que ha mantenido comunicación con él. Señaló que, según su versión, estaría tratando de ordenar su vida.

"He tenido comunicación con él, estamos en buenos términos. Me dio su versión de las cosas. Lo supe entender, me dijo que se está alineando, y lo estoy esperando también... Le di el beneficio de la duda en base a lo que él me contó. Se comprometió a hacerse cargo", comentó.

En conclusión, Gonzalo Méndez reapareció como coach motivacional y causó polémica en la farándula. Su nueva imagen contrasta con las graves denuncias por estafa que aún pesan sobre él, generando debate entre quienes cuestionan su reinvención y quienes esperan que responda por las denuncias pendientes.