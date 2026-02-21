Policía fallece tras ser arrastrado por el río Rímac cuando intentaba rescatar a un perrito, confirma PNP

Una lamentable tragedia ha conmocionado al país. La Policía Nacional del Perú confirmó el fallecimiento del suboficial Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien fue arrastrado por la fuerte corriente del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perrito que se encontraba atrapado en medio del cauce.

Policía fallece tras intentar rescatar a un perrito

La Policía Nacional del Perú confirmó la muerte del suboficial Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien se encontraba desparecido. El policía fue ser arrastrado por la corriente del río Rímac mientras intentaba salvar a un perrito atrapado en medio del cauce.

El lamentable hecho ocurrió a la altura del puente Rayito de Sol, en el Cercado de Lima, luego de que se reportara en redes que un perrito estaba varado sobre una llanta en una pequeña porción de tierra dentro del río. Ante esta situación, el agente de la Unidad de Operaciones Especiales, Auxilio y Rescate acudió junto a su equipo para ayudar al animal.

La institución policial confirmó su fallecimiento mediante un mensaje que generó gran impacto entre los ciudadanos. La entidad destacó la noble y honorable labor del agente.

"Honor hasta el último acto de servicio. La Policía Nacional del Perú expresa su más hondo pesar por el fallecimiento del S2 PNP Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien perdió la vida en el cumplimiento del deber al ser arrastrado por la corriente del río Rímac mientras rescataba a una mascota atrapada", se lee.

#𝐋𝐢𝐦𝐚 | 𝐇𝐨𝐧𝐨𝐫 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐥 ú𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 🕊️🇵🇪

La Policía Nacional del Perú expresa su más hondo pesar por el fallecimiento del 𝐒𝟐 𝐏𝐍𝐏 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐇𝐢𝐫𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐎𝐬𝐩𝐢𝐧𝐚 𝐎𝐫𝐢𝐡𝐮𝐞𝐥𝐚, quien perdió la vida en el cumplimiento... pic.twitter.com/82yMwbhaDP — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 21, 2026

Según los reportes, el suboficial descendió por el puente con arnés, casco y chaleco salvavidas, totalmente equipado para la labor de rescate. En ese momento, varias personas observaban atentos la operación desde la zona.

Al acercarse al animal, el perrito se habría asustado por la presencia humana y terminó lanzándose al río, que presentaba una fuerte corriente debido a las lluvias. En su intento por salvarlo, el agente ingresó al agua y lo siguió, pero la fuerza del caudal lo arrastró.

Operativo de búsqueda y mensaje de la PNP

Tras lo ocurrido, se activó de inmediato un amplio operativo de búsqueda con apoyo de bomberos, personal policial y drones que sobrevolaron distintos tramos del río Rímac para ubicar al suboficial. Las labores se concentraron también en zonas cercanas a la avenida Néstor Gambetta y sectores del Callao. La PNP lamentó profundamente su partida y destacó su valentía.

"Con profundo pesar, la Policía Nacional del Perú lamenta el sensible fallecimiento del: S2 PNP Patrick Hiroshi Ospina Orihuela quien fue arrastrado por la corriente del río Rímac cuando ingresó para rescatar a una mascota (perro) que se encontraba en medio del cauce, a la altura del puente Rayito de Sol. ¡HONOR Y GLORIA!", se lee.

Se conoció también que Patrick Ospina formaba parte del Cuerpo General de Bomberos, lo que reflejaba su compromiso constante con ayudar a los demás y su vocación de servicio. En redes sociales, miles de usuarios expresaron su tristeza y admiración por el acto del agente, resaltando su valentía al arriesgar su vida por salvar a un animal indefenso.

En conclusión, la muerte del suboficial Patrick Ospina quien falleció tras intentar salvar a un perrito atrapado al ser arrastrado por el río Rímac ha generado un profundo impacto en el país. El policía será recordado como un héroe que actuó con valentía y entrega hasta el final, cumpliendo su deber y demostrando su espíritu solidario en una situación de alto riesgo.