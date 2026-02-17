Laura Spoya llamó a amiga por supuesta 'intervención policial' y le respondió: "¿No le dijiste que le pagabas?"

Laura Spoya vuelve a estar en el centro de la atención luego de que se hiciera viral un video antiguo donde bromea sobre una supuesta intervención policial. El clip ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales justo en medio de la polémica por el accidente que sufrió en Surco, lo que ha generado todo tipo de comentarios entre los usuarios.

La conductora de streaming se convirtió nuevamente en tendencia, ya que muchos recordaron esta escena del programa 'Good Time', donde realizó una llamada en vivo a una amiga para simular que estaba atravesando un problema con la policía. Esto ha provocado sorpresa y debate entre los seguidores de la farándula.

Laura bromeó con pedir ayuda a amiga por intervención policial

En el video viral, Laura Spoya decide hacer una broma durante el programa 'Good Time' y llama a una amiga para contarle, en tono aparentemente serio, que había sido detenida por un policía. La escena, que en su momento fue parte de una dinámica televisiva, ahora es vista desde otra perspectiva por el público.

"Lo que pasa es que me tomé una chela en el programa y me paró un policía y estoy en la comisaría. Necesito que me mandes a alguien urgente", dijo Spoya durante la transmisión en vivo, mientras su amiga reaccionaba preocupada por la situación.

La conversación continuó y su amiga intentó entender lo que estaba pasando, incluso preguntando si había podido solucionar el problema en ese mismo momento. Laura, manteniendo el papel de la broma, insistía en que necesitaba ayuda urgente para salir de la supuesta intervención. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la amiga lanzó una frase que rápidamente generó polémica en redes.

"¿Pero no le dijiste que le pagabas? ¿Dónde estas?", exclamó, sin saber que todo se trataba de una dinámica del programa en vivo.

Luego, la mujer incluso mostró preocupación por la situación. Mencionó que tenía un familiar dentro de la institución policial, lo que hizo que el momento se volviera aún más comentado.

"Mi tío era... creo que es jefe del Callao. Escúchame, esto no puede salir en prensa", manifestó la amiga durante la llamada.

Finalmente, Laura Spoya decidió revelar la verdad y aclarar que todo había sido una broma dentro del programa. Su amiga confesó que se sintió impactada y por eso contestó impulsivamente.

"Amiga, estás en vivo en el programa. Amiga, ya no me ayudes", dijo entre risas, mientras su amiga respondía: "Estaba con el corazón en la boca". "Laura 7 coimas", soltó Gerardo Pe. "Amiga, ¿cuándo nosotras hemos pagado coimas?", le preguntó Laura. "Nunca, jamás, pero en mi desesperación, obviamente", contestó la amiga. "O sea, ya", afirmó Laura.

Polémica tras el accidente de Laura Spoya

Laura Spoya se vio envuelta en una fuerte polémica tras su accidente en Surco y la difusión de un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La situación llamó aún más la atención porque, horas antes del choque, la exreina de belleza había estado reunida con Mario Irivarren y otros amigos, donde presuntamente habrían consumido bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la información difundida, el dosaje etílico de Laura Spoya salió negativo; no obstante, se registró, según han indicado, un nivel de 0.20 g/l de alcohol en la sangre. Este dato generó mayor debate entre los usuarios sobre lo ocurrido en el accidente y la posterior intervención de las autoridades.

En conclusión, el video de la broma sobre la intervención policial a Laura Spoya se ha vuelto viral justo cuando la modelo atraviesa un momento delicado tras su accidente en Surco. El contexto actual ha provocado nuevas críticas, comentarios y debate entre los seguidores, manteniendo a Laura Spoya como uno de los temas más comentados de la farándula en los últimos días.