¿Indirecta a otros streamings?

Magaly presume 60 mil conectados en YouTube tras críticas a su programa: "Sin bots pagados"

Magaly Medina destacó que la transmisión en vivo de "Magaly TV La Firme" alcanzó 60 mil personas conectadas. Además, aseguró que sus cifras digitales son reales y sin ayuda externa.

Magaly Medina saca pecho por sus 60 mil conectados en YouTube.
Magaly Medina saca pecho por sus 60 mil conectados en YouTube. (Composición Karibeña)
11/02/2026

Magaly Medina volvió a estar en el ojo público, pero esta vez no por un ampay, sino por los números de su programa. La conductora de "Magaly TV La Firme" celebró que su transmisión en vivo por YouTube alcanzó 60 mil personas conectadas y aprovechó para responder a quienes cuestionaron su rating en televisión.

Magaly Medina celebra 60 mil conectados en YouTube

Magaly Medina no se quedó callada tras las críticas por el rating del estreno de "Magaly TV La Firme". La conductora celebró que su transmisión en vivo por YouTube alcanzó 60 mil personas conectadas y aseguró que todo fue sin ayuda externa. Aunque su programa hizo 7 puntos de rating en Lima y 6 ciudades, la 'Urraca' destacó que sus vistas digitales son totalmente reales y que eso también cuenta.

Luego de que en redes sociales compararan su rating con el de otras producciones, Magaly decidió responder en pleno programa. Con su estilo frontal, agradeció a quienes siempre están pendientes de sus cifras.

"Ayer fue nuestro debut, gracias a todos los que siempre están pendientes de cuánto es nuestra cifra. Tienen menos de 4 puntos y todavía vienen a criticar", mencionó Magaly.

La conductora explicó que la televisión ya no es como antes y que ahora muchas personas prefieren ver contenido por internet. Por eso, resaltó que su transmisión en YouTube logró una cifra importante sin recurrir a trucos.

"En vivo, en YouTube, sin bots pagados, sin tiktokers contratados y nada de ayuda, 60k conectados", aseveró señalando que esos números son orgánicos y reflejan el respaldo de su público fiel.

Magaly defiende su vigencia en lo digital

La periodista también dejó claro que no le preocupa que la comparen con otros programas. Afirmó que su alcance digital supera al de muchos streamers populares.

"Orgánicamente hacemos más que cualquier streamer, pueden guardarse sus comentarios porque es es totalmente cierto. Hay gente que ve más en YouTube, así son las nuevas generaciones. Pero muchísimas gracias por vernos", destacó.

Además, señaló que el rating tradicional no suma las vistas en YouTube, lo que, según ella, cambiaría el panorama si se tomara en cuenta. Magaly recordó que pronto cumplirá 30 años en la televisión y se describió como una "dinosauria" que sigue vigente gracias al cariño del público. También agradeció a los peruanos que la siguen desde el extranjero, quienes se conectan cada noche para ver su programa.

En conclusión, pese a no liderar el rating en su estreno, Magaly Medina dejó claro que su fuerza también está en lo digital. Con 60 mil conectados en YouTube y sin "bots pagados", la conductora defendió su espacio y aseguró que sigue más vigente que nunca. Entre críticas y aplausos, la 'Urraca' demuestra que todavía sabe cómo dar de qué hablar.

