Magaly Medina destruye a 'América Hoy' tras cambios: "Nunca pensé decir esto, Ethel cómo te extraño"

La televisión peruana vivió un momento inesperado la noche de ayer. Magaly Medina no tuvo piedad con el renovado formato del programa 'América Hoy'. Sin embargo, 'La Urraca' dejó boquiabiertos a los espectadores al lanzar una declaración que nadie esperaba.

Cambios en 'América Hoy'

El programa matutino 'América Hoy' se estrenó el pasado lunes 2 de febrero tras la salida de Ethel Pozo y el productor Armando Tafur. Edson Dávila y Janet Barboza lideraron el inicio de esta etapa en un set renovado. Rebeca Escribens recientemente fue anunciada como la nueva conductora del magazine.

La actriz Melissa Paredes fue elegida la madrina de la nueva temporada de 'América Hoy'. Pero las sorpresas no terminaron ahí, el magazine matutino dio un golpe en el rating al anunciar a Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, como su nueva colaboradora.

"Estoy emocionado, nervioso, ansioso, todo me pasa. Este año 'América Hoy' 2026 venimos pero recargadísimos, miren todo lo que tenemos, esta escenografía", exclamó el carismático 'Giselo'.

El estreno de 'América Hoy' ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de espectáculos. La gran incógnita de esta temporada gira en torno al desempeño del programa tras las polémicas salidas de Ethel Pozo y el productor 'Papá Armando'.

Magaly critica nueva temporada de 'América Hoy'

Tras semanas de ausencia y una comentada cirugía estética en Argentina, Magaly Medina regresó este lunes 9 de febrero a las pantallas de televisión. Fiel a su estilo, la conductora de 'Magaly TV, la Firme' no perdió tiempo y dedicó los primeros minutos del programa a comentar los cambios en la nueva temporada de 'América Hoy'.

Magaly Medina comenzó su bloque comentando la ausencia de la hija de Gisela Valcárcel en ciertos contextos del programa matutino. "Nunca pensé decir esto, Ethel cómo te extraño", exclamó la conductora entre carcajadas.

Pero el análisis no quedó solo en risas. 'La Urraca' fue más allá al comentar los movimientos detrás de cámaras del productor Armando Tafur, más conocido como 'Papá Armando'. Magaly Medina aprovechó la coyuntura para lanzar un ácido comentario sobre la verdadera lealtad en la televisión.

"Hay otros que no saben de lealtad, otros que solo saben de traición y que se rinden a 'don dinero'", expresó Magaly, lanzando un dardo directo a quienes habrían preferido quedarse en el canal por una mejor oferta económica en lugar de seguir a quienes les dieron sus primeras oportunidades.

Asimismo, Magaly Medina lanzó una dura crítica hacia los conductores de 'América Hoy', cuestionando su capacidad profesional y asegurando que, sin una mano que los guíe, se encuentran totalmente "perdidos". Según la periodista, ellos antes funcionaban porque estaban bajo el mando de un "productor titiritero" que se encargaba de digitarlos y guiarlos en cada paso.

En resumen, Magaly Medina criticó duramente los cambios en esta nueva temporada de 'América Hoy'. Con el sarcástico comentario de que extraña a Ethel Pozo, la 'Urraca' dejó claro que los nuevos jales no logran llenar el vacío dejado por la conductora.