Melissa Paredes escucha predicción sobre posible embarazo y su reacción no pasa desapercibida: ¿Qué dijo?

Melissa Paredes queda en shock tras escuchar predicción sobre un posible embarazo con Anthony Aranda y su reacción sorprende a todos los seguidores.

Vidente enciende alarmas sobre embarazo de Melissa Paredes y Anthony Aranda. (Composición: La Karibeña)
03/02/2026

Melissa Paredes regresó a la televisión en la nueva temporada de América Hoy con un rol inesperado como "madrina" del magazine en 2026, recibiendo una cálida bienvenida de Edson Dávila y Janet Barboza. Su aparición combinó entusiasmo y bromas, aunque un momento imprevisto marcó la transmisión en vivo cuando aceptó una lectura de cartas.

Predicciones sobre la vida sentimental y económica de Melissa Paredes

Durante la emisión del programa, el vidente Fran Mendizábal llegó al set para comentar distintos temas relacionados con la farándula nacional. Aprovechando su presencia, los conductores no dudaron en consultarle sobre el futuro de Melissa Paredes, especialmente en lo que respecta a su relación con Anthony Aranda y su estabilidad económica.

El médium inició su lectura destacando aspectos positivos en la vida familiar de la actriz. "Con respecto a la relación de ellos en general tienen la carta de la familia y eso es bonito porque quiere decir que hay comprensión en el hogar. En temas económicos ella es la administradora del hogar", señaló en primer lugar, generando reacciones entre los presentes.

No obstante, la predicción que más llamó la atención fue la relacionada con un posible embarazo. Cabe recordar que Melissa Paredes ha expresado en diversas ocasiones su deseo de volver a convertirse en madre. Frente a este tema, Mendizábal fue cauteloso y lanzó una advertencia que dejó a todos atentos. 

"Este año todavía no veo embarazo, pero sí me recomiendan las cartas chequearte la parte uterina, que por ahí podría haber un problemita o algo", comentó el vidente, provocando sorpresa y gestos de inquietud en la actriz.

El incómodo momento de Melissa Paredes en vivo

El ambiente se tornó aún más tenso cuando los conductores le preguntaron a Melissa Paredes cómo maneja sus finanzas junto a su esposo Anthony Aranda. La consulta generó una reacción inesperada en la actriz, quien no ocultó su incomodidad y decidió levantarse de su asiento con la intención de retirarse del set, evitando que el vidente profundizara en ese aspecto de su vida privada.

"¿Te llevas la plata? Yo gasto mi propia plata. Tenemos una empresa juntos y la plata se guarda. Él tiene su propia cuenta", respondió inicialmente. Sin embargo, cuando Edson Dávila insistió con la broma —"Tanto que hablas vamos a preguntar si es cierto a Frank"—, Melissa reaccionó entre risas y dramatismo. "No, adiós, gracias, nos vemos, los quiero. Soy la madrina, no me puedo ir, perdón", expresó mientras se ponía de pie y simulaba abandonar el estudio.

Minutos después, la actriz aclaró que todo se trató de una broma y decidió quedarse para escuchar la lectura completa del vidente, relajando el ambiente y arrancando carcajadas entre los conductores y el público.

El regreso de Melissa Paredes a América Hoy generó revuelo por su debut como madrina del programa, entre predicciones, risas y momentos de tensión que se viralizaron rápidamente. Con carisma y espontaneidad, la actriz dejó claro que su retorno al magazine dará mucho de qué hablar en esta temporada.

