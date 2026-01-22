Magaly reacciona a imitación de JB sobre su cirugía estética y lanza crítica: "Ojalá cree nuevos personajes"

Magaly Medina volvió a estar en el centro de la conversación mediática tras pronunciarse sobre la nueva imitación que Jorge Benavides hizo de ella, esta vez ligada a su reciente operación estética. La parodia generó reacciones inmediatas y, lejos de incomodarse, la conductora abordó el tema con franqueza y reflexionó sobre el uso reiterado de su imagen en la televisión peruana.

Magaly responde a la parodia de Jorge Benavides

Aunque aún no se ha anunciado la fecha oficial de estreno del nuevo espacio humorístico de Jorge Benavides, el actor cómico ha comenzado a compartir fragmentos de sus caracterizaciones más recientes. Entre ellas destacó una nueva imitación de Magaly Medina, personaje que JB ha representado en distintas etapas de su carrera televisiva.

Consultada por esta parodia, la conductora de Magaly TV, la firme aseguró que no se siente afectada y dejó en claro que maneja con tolerancia este tipo de situaciones.

"Bueno, yo tengo la correa ancha. A mí me encanta mientras haya rebote. Yo tengo una filosofía desde que empecé en el programa: mientras hablen, sea bien de ti o mal de ti, todo suma, todo está perfecto", declaró en entrevista con Infobae.

No obstante, Magaly también aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo al humorista. Si bien le deseó éxito en esta nueva etapa, fue crítica con el contenido que ha presentado en los últimos años.

"A JB le deseo lo mejor, que ojalá sus guiones mejoren, porque los sábados (en ATV) se había convertido realmente en una pastilla para dormir", afirmó sin filtros.

Además, señaló que espera que Benavides no se limite únicamente a su personaje y que apueste por nuevas caracterizaciones.

"Ojalá que allá (en Panamericana) no siga valiéndose de mi personaje y pueda crear nuevos, que pueda sacar todo el talento que sé que tiene", añadió.

Magaly Medina sobre acusa sobrexposición de su imagen

Magaly Medina también recordó que, cuando ambos trabajaban en el mismo canal, existió una decisión interna respecto al uso excesivo de su imagen en las parodias. Según explicó, la repetición constante de su personaje llegó a generar incomodidad dentro de la televisora.

"En un momento, se decidió que debía dejar de imitarme porque ya era... incluso inventaba cosas que jamás sucedían. Eso ya era demasiado maltrato de mi imagen", sostuvo. La periodista enfatizó que, durante una etapa, gran parte del programa de JB giraba exclusivamente en torno a su figura. "Todos los sábados, casi todo el programa de JB era solamente basado en mi personaje. Y eso es algo que yo cuido mucho, la sobreexposición de mi imagen", remarcó.

Pese a estas observaciones, Magaly dejó claro que nunca se sintió atacada personalmente ni tomó las burlas como una agresión. Incluso recordó que, en los inicios de su carrera, jamás intentó censurar a Benavides.

"Yo nunca me picaba. Cuando yo estaba en Latina eran otras épocas. JB era JB y yo un personaje que recién aparecía en el sistema televisivo, pero él me imitaba de una manera horrible. Jamás se lo censuré. Nunca. Nunca le dije tampoco nada", señaló.

La reacción de Magaly Medina ante la nueva imitación de Jorge Benavides refleja una postura firme frente a las parodias sobre su figura. Aunque reconoce la exposición mediática, también remarcó la necesidad de renovar contenidos y evitar la repetición excesiva, dejando en claro que las críticas no la afectan.