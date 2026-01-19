¿Quién será el primer ampayado? Magaly Medina anuncia su regreso a la TV y sacude la farándula

La conductora Magaly Medina volvió a sacudir la farándula peruana con un anuncio inesperado: su regreso a las pantallas de televisión. Aunque aún se encuentra fuera del país recuperándose de una reciente cirugía estética, la popular 'Urraca' ha despertado la expectativa de sus seguidores y la atención de los medios, tras las primeras señales de que "Magaly TV, la firme" volverá a emitirse en ATV.

¿Magaly regresa con ampay incluido?

Magaly Medina cerró el 2025 anunciando que estaba muy cerca de renovar contrato con ATV por un año más. Esta semana, el canal confirmó la continuidad de su programa de espectáculos con un peculiar video realizado mediante inteligencia artificial.

El clip muestra a un hombre encapuchado obteniendo los famosos 'ampays' y entregando un USB a Magaly Medina en las instalaciones del canal. En el dispositivo se lee: "Confidencial para ATV".

Además, se observa a los reporteros del programa realizando su trabajo para conseguir nuevos ampayas, sugiriendo que la conductora volverá con material que promete generar polémica en el espectáculo local.

"Prepárate, porque la televisión peruana se vuelve a encender. Vuelve el programa que hace temblar a todo Chollywood. Los carros ya están en marcha y las cámaras encendidas. Etiqueta a ese amigo que no se pierde ni un chisme de la TV. ¿Quién crees que caerá primero esta temporada?", señala la publicación del canal en redes sociales.

Pese al anuncio, aún no se ha confirmado la fecha oficial del regreso, ya que Magaly continúa con su recuperación postoperatoria tras la cirugía estética facial.

Magaly responde a rumores sobre múltiples cirugías

En los últimos días, Magaly compartió imágenes de su postoperatorio mostrando moretones, inflamación y usando pañuelos en la cabeza, lo que generó especulaciones sobre supuestas múltiples cirugías en su rostro. La conductora desmintió estas versiones durante una transmisión en vivo por TikTok, aclarando que esta es la primera vez que se somete a una cirugía facial a sus 62 años.

"El otro día escuchaba en televisión nacional hablar a una doctora, dizque cirujana plástica, creo que se apellida Reátegui, con toda la mayor conchudez del mundo decir que yo tenía varias operaciones en la cara, que yo me había transformado hace muchos años y que incluso tenía una operación de mandíbula, increíble", dijo bastante alterada.

La conductora también cuestionó que se hagan este tipo de comentarios sin conocerla ni haberla evaluado previamente. Recalcó que la doctora no debería opinar sobre su proceso sin haber tenido un acercamiento profesional con ella.

"Increíble la forma en cómo un médico que se dice cirujano plástico y que ha estudiado anatomía humana puede hablar sin ni siquiera haberla visto o tocado", agregó, dejando claro su fastidio.

Magaly no solo se defendió, sino que anunció que llegará hasta el final para demostrar que dice la verdad. Además, aseguró que le preguntará directamente a su médico para aclarar cualquier duda sobre sus cirugías en el rostro.

"En la última cita que tenga con el doctor Andrés Freschi, le voy a preguntar si él cuando abrió mi cara, vio antecedentes de otras cirugías y lo voy a grabar solo para callarle la boca a esos malos profesionales que opinan solo por opinar", afirmó.

El regreso de Magaly Medina se perfila como uno de los momentos más esperados del espectáculo peruano, marcado por la expectativa de sus tradicionales ampays y el interés por su reciente cirugía estética. Mientras el público aguarda la fecha oficial de estreno de "Magaly TV, la firme", la conductora se mantiene firme ante las críticas.