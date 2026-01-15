Magaly Medina estalla por rumores de varias cirugías en su rostro y se muestra: "La mayor conchudez"

Magaly Medina volvió a sacudir la farándula peruana y, como es su estilo, no se quedó callada. La conductora reapareció en una transmisión en vivo por TikTok para responder fuerte y claro a los rumores que aseguran que se habría hecho varias cirugías en el rostro. Molesta por los comentarios, la 'Urraca' decidió hablar sin rodeos y mostrar cómo va su recuperación.

Magaly contra quienes dicen que tiene varias cirugías en su rostro

Desde hace varios días, Magaly Medina viene compartiendo imágenes de su postoperatorio. Se le ha visto con moretones, inflamación y usando pañuelos en la cabeza, lo que generó todo tipo de especulaciones sobre varias cirugías en el rostro. Sin embargo, ella misma explicó en una transmisión en vivo por TikTok cómo está pasando esta etapa.

Durante su transmisión en vivo, Magaly Medina aclaró que esta es la primera vez que se opera el rostro a sus 62 años. Por eso, no ocultó su indignación contra una cirujana estética que afirmó públicamente que ella ya se había hecho varios "arreglitos" antes.

"El otro día escuchaba en televisión nacional hablar a una doctora, dizque cirujana plástica, creo que se apellida Reátegui, con toda la mayor conchudez del mundo decir que yo tenía varias operaciones en la cara, que yo me había transformado hace muchos años y que incluso tenía una operación de mandíbula, increíble", dijo bastante alterada.

La conductora también cuestionó que se hagan este tipo de comentarios sin conocerla ni haberla evaluado previamente. Recalcó que la doctora no debería opinar sobre su proceso sin haber tenido un acercamiento profesional con ella.

"Increíble la forma en cómo un médico que se dice cirujano plástico y que ha estudiado anatomía humana puede hablar sin ni siquiera haberla visto o tocado", agregó, dejando claro su fastidio.

Magaly no solo se defendió, sino que anunció que llegará hasta el final para demostrar que dice la verdad. Además, aseguró que le preguntará directamente a su médico para aclarar cualquier duda sobre sus cirugías en el rostro.

"En la última cita que tenga con el doctor Andrés Freschi, le voy a preguntar si él cuando abrió mi cara, vio antecedentes de otras cirugías y lo voy a grabar solo para callarle la boca a esos malos profesionales que opinan solo por opinar", afirmó.

Además, respondió con dureza a quienes la compararon con Janet Barboza y dejó en claro que no tolera ese tipo de comparaciones. La conductora lanzó una crítica sin filtros y sin medir palabras.

"Janet Barboza se ha hecho 50,000 retoquitos tan feos y tan mal hechos. Eso les pasa por ir a lo barato, ¿ya?", dijo, asegurando que los excesos le habrían cambiado el rostro por completo.

Se desamarra el pañuelo y se muestra

En otro momento, Magaly sorprendió al abrir su pañoleta y revelar que no solo se operó el rostro, sino también el cuello. Incluso confesó que fuera del set ya no se sentía cómoda con su imagen.

"Yo le dije al doctor: 'necesito urgente que me hagas algo acá'", contó señalando la zona de la mandíbula y el cuello. "Ya en las fotos que me tomaba sin iluminación, se me colgaba la piel en los cachetes", explicó con total sinceridad.

En conclusión, Magaly Medina dejó en claro que no piensa guardar silencio ni permitir que se especule frente a los rumores sobre varias cirugías en su rostro. La conductora aseguró que atraviesa su recuperación con total transparencia y que no le debe explicaciones a nadie, pero aun así está dispuesta a demostrar con pruebas que dice la verdad.