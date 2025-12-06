RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Samahara Lobatón acusa a reporteros de empujarla cuando la entrevistaban: "Demasiados toscos"

Por medio de Instarándula, Samahara Lobatón decidió contar que los reporteros la habrían empujado y golpeado cuando buscaron sus declaraciones al salir de la conciliación.

06/12/2025

Hace unos días, Samahara Lobatón y Bryan Torres acudieron a un centro de conciliación tras anunciar su separación, pero la influencer llamó la atención por gritar cuando se retiraba causando que se burlaran de ella. Entonces, la hija de Melissa Klug señaló que en realidad fue empujada por los reporteros. 

Afirma que la empujaron y golpearon

El portal de Instarándula ha revelado que Samahara Lobatón se comunicó con ellos para aclarar las razones por las que gritó tras salir de la conciliación. El periodista le pregunta qué pasó realmente y si en algún momento los reporteros se sobrepasaron, ya que en las imágenes no son muy claras. 

"Vamos aclarar esto porque justo tú pones la parte donde me ponen el micro ¿Eso está bien? De verdad no fue el único. Otro reportero me agarra y yo le saco el brazo, eso no lo pasan", expresó. 

A pesar de que fueron varios de los reporteros que se le echaron encima, señala que fue el periodista de Willax quien le habría realizado presión en su brazo cuando la estaban llevando a una camioneta. 

"Te puedo jurar por mis hijos, realmente fueron demasiados toscos, me empujaban, me golpeaban, pero el peor fue el de Willax que con fuerza me hacía demasiada presión en el brazo y pecho", acotó. 

Samahara Lobatón cansada de las burlas

En otro momento, Samahara Lobatón es cuestionada por Samuel Suárez si ha decidido salir a aclarar porque se volvió blanco de burlas de parte de varios programas de TV como 'Amor y Fuego' y 'Magaly TV: La Firme'.

Ambos conductores del programa señalaron que la joven influencer estaba exagerando y afirmaron que ninguno de sus corresponsables le habría hecho daño. Aún así, la hija de Melissa Klug señaló que fue todo lo contrario y que no era la primera vez que sucedía.

"Imagino que te pronuncias porque te ha incomodado todas las burlas por el famoso 'au, au, au'", le preguntó a Samahara, y responde: "Sí, claro, y sobre todo porque he tenido problemas con los reporteros de 'Amor y Fuego' porque se tiran, golpean". 

De esta manera, Samahara Lobatón señaló que está cansada que los reporteros la aplasten cada vez que buscan una declaración suya y que suelen ser demasiados toscos sin medir las consecuencias de sus fuerzas. Por ello, señaló con una imagen que la lastimaron y actuó de esa manera gritando para que se alejaran de ella. 

