RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Fuerte

Laura Spoya nunca imaginó que Brian Rullan hablara mal de ella con reporteros: "Estoy sin palabras"

Por medio de una entrevista, Laura Spoya afirmó pasar una noche tormentosa tras ver que Brian Rullan hablaba mal de ella con reportero, algo que jamás imaginó.

Laura Spoya sobre las acciones de su ex Brian Rullan
Laura Spoya sobre las acciones de su ex Brian Rullan (Composición Karibeña)
06/12/2025

Hace unos días, Magaly Medina cansada de la victimización de Brian Rullan ante los medios decidió mostrar los chats que tenía con sus reporteros donde atacaba a Laura Spoya. Es así como la modelo se pronunció sobre las acciones del padre de sus hijos. 

No hablará mal de Brian Rullan

En una entrevista con los reporteros de Magaly Medina, Laura Spoya decidió declarar antes de salir en su podcast 'La Manada' donde emitió su comunicado. La exreina de belleza señaló que jamás se pondrá en contra de Brian Rullan, pero no dejará que digan calumnias sobre ella como madre o mujer. 

"Yo siempre voy a mantenerme en la misma posición, jamás me van a escuchar decir algo mal del padre de mis hijos porque esto lo van a ver mis hijos en un futuro, pero estoy en contra de cualquier tipo de calumnias que se dañe mi integridad como mujer, como mamá, dañando a terceras personas que no tienen nada que ver en el asunto, eso me molesta terriblemente", dijo.

Laura Spoya nunca imagino las palabras de su ex

Así mismo, la influencer señaló que pasó una muy mala noche porque estaba molesta de cómo su vida se habría vuelto un circo por las acciones de su expareja. Además, señaló que jamás imaginó que el hombre que amo un día, hablaría mal a sus espaldas y a reporteros. 

Bryan Torres revela si estará en programa de tv con Samahara Lobatón: "Me han estado contactando"
Lee también

Bryan Torres revela si estará en programa de tv con Samahara Lobatón: "Me han estado contactando"

"Sinceramente he pasado una noche tormentosa porque me molesta, se vuelve un circo.(Tú imaginabas que él tenía ese tipo de conversaciones con reporteros llamándote 'media loca'?) No, nunca. La verdad estoy sin palabras. No. nada amigo. Ahora lo voy a decir, estoy recalculando. A mí no me gustan estas vainas", dijo. 

Es así como en otro momento, el 'urraco' le pregunta si se sintió decepcionada por las acciones del mexicano, pero la modelo señaló que incómoda sería la palabra más adecuada por todo lo que viene pasando. 

"¿Te sientes decepcionada que nunca?", le pregunta, y Laura dice: "No sé cuál sería la palabra, pero incómoda creo que es". Después, le consultan: "¿Te imaginaste esto de la persona que amaste alguna vez?" y ella responde con un 'no' rotundo.

¡Tiene pruebas! Samahara Lobatón revelará por qué terminó con Bryan Torres: "Le falló a su hogar"
Lee también

¡Tiene pruebas! Samahara Lobatón revelará por qué terminó con Bryan Torres: "Le falló a su hogar"

De esta manera, la modelo Laura Spoya deja en claro que se defenderá de las afirmaciones de su aún esposo Brian Rullan, pero que jamás hablará mal de él por sus pequeños hijos que en un futuro podrán verlo en las redes sociales. 

Temas relacionados Brian Rullan Laura Spoya Magaly

Siga leyendo

Lo Más leído

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Diciembre 2025: Estas son las fechas de los últimos feriados del año en el Perú

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Hija de Melissa Klug no reconoce a Abel Lobatón como su padre y él responde: "Concentrado en la final"

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

últimas noticias
Karibeña