Laura Spoya nunca imaginó que Brian Rullan hablara mal de ella con reporteros: "Estoy sin palabras"

Hace unos días, Magaly Medina cansada de la victimización de Brian Rullan ante los medios decidió mostrar los chats que tenía con sus reporteros donde atacaba a Laura Spoya. Es así como la modelo se pronunció sobre las acciones del padre de sus hijos.

No hablará mal de Brian Rullan

En una entrevista con los reporteros de Magaly Medina, Laura Spoya decidió declarar antes de salir en su podcast 'La Manada' donde emitió su comunicado. La exreina de belleza señaló que jamás se pondrá en contra de Brian Rullan, pero no dejará que digan calumnias sobre ella como madre o mujer.

"Yo siempre voy a mantenerme en la misma posición, jamás me van a escuchar decir algo mal del padre de mis hijos porque esto lo van a ver mis hijos en un futuro, pero estoy en contra de cualquier tipo de calumnias que se dañe mi integridad como mujer, como mamá, dañando a terceras personas que no tienen nada que ver en el asunto, eso me molesta terriblemente", dijo.

Laura Spoya nunca imagino las palabras de su ex

Así mismo, la influencer señaló que pasó una muy mala noche porque estaba molesta de cómo su vida se habría vuelto un circo por las acciones de su expareja. Además, señaló que jamás imaginó que el hombre que amo un día, hablaría mal a sus espaldas y a reporteros.

"Sinceramente he pasado una noche tormentosa porque me molesta, se vuelve un circo.(Tú imaginabas que él tenía ese tipo de conversaciones con reporteros llamándote 'media loca'?) No, nunca. La verdad estoy sin palabras. No. nada amigo. Ahora lo voy a decir, estoy recalculando. A mí no me gustan estas vainas", dijo.

Es así como en otro momento, el 'urraco' le pregunta si se sintió decepcionada por las acciones del mexicano, pero la modelo señaló que incómoda sería la palabra más adecuada por todo lo que viene pasando.

"¿Te sientes decepcionada que nunca?", le pregunta, y Laura dice: "No sé cuál sería la palabra, pero incómoda creo que es". Después, le consultan: "¿Te imaginaste esto de la persona que amaste alguna vez?" y ella responde con un 'no' rotundo.

De esta manera, la modelo Laura Spoya deja en claro que se defenderá de las afirmaciones de su aún esposo Brian Rullan, pero que jamás hablará mal de él por sus pequeños hijos que en un futuro podrán verlo en las redes sociales.