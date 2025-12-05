Bryan Torres revela si estará en programa de tv con Samahara Lobatón: "Me han estado contactando"

A menos de una semana de que Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron el fin de su relación amorosa, la influencer anunció su aparición en el programa 'Esta Noche'. Aunque se habló de la participación del salsero, ahora el cantante revela si estará o no.

¿Bryan Torres estará con Samahara Lobatón?

Después de que se enterara de la promoción del programa de 'Esta Noche' de La Chola Chabuca donde Samahara Lobatón saldrá a revelar cuáles fueron las razones de su separación con Bryan Torres, el salsero salió a responder si estará presente en este segmento de la televisión.

"He tomado conocimiento a través de las redes sociales que en la promoción del programa que se va a transmitir el sábado 6, que si bien es cierto me han estado contactando parte de su producción pare presentarme", reveló.

Es así como el cantante de Barrio Fino señala que a pesar de la insistencia de la producción del programa, decidió no aceptarlo. Por ello, descarta por completo que estará con la hija de Melissa Klug y que seguirá firme con el comunicado que compartió el pasado lunes 1 de diciembre.

"Aclaro y preciso que no estaré presente en dicha edición donde se menciona mi nombre y se insinúa dejando entrever de mi participación. Muchas gracias a todos y seguiré en mi misma posición que me llevo a tomar dicha decisión", expresó.

Samahara saldrá con pruebas

El programa 'Esta Noche' ha decidido revelar quién será la invitada de este sábado 6 de diciembre. La influencer Samahara Lobatón decidió aparecer para contarlo todo sobre el fin de su romance con el salsero Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. Es así como la joven empieza a declarar cuál fue su deseo en su cumpleaños.

"¿Qué pediste cuando soplaste las velas?", le pregunta La Chola Chabuca, y Samahara responde: "Tener a mi familia junta".

Luego, la hija de Melissa Klug comenta que ha tenido varios errores de su vida, pero que siempre ha resaltado su labor como madre y como mujer. Por ello, vuelve a recalcar que fue el cantante de salsa, quien le habría fallado a su familia.

De esta manera, Samahara Lobatón estará presentándose en el programa 'Esta Noche' y se insinuó que podría estar Bryan Torres también, pero el salsero ya salió en sus redes sociales negando su participación. Aunque reveló que sí se comunicaron con él, no aceptó ir al set.