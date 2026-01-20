"¿Quieres salir de nuevo en Magaly?": Botan a Paul Michael de restaurante frente a Pamela López

Todos quedamos en shock. Lejos de alejarse de las polémicas, Pamela López volvió a acaparar titulares tras ser protagonista de una tensa escena junto a Paul Michael. Lo que inició como un almuerzo frente al mar, terminó en un escándalo cuando la aún esposa de Christian Cueva permitió que retiraran al cantante de su mesa.

Tenso momento en el restaurante

En un video que se ha vuelto viral en cuestión de minutos, Pamela López dejó a más de uno con la boca abierta al protagonizar una inesperada escena junto a su actual pareja Paul Michael. Todo sucedió en un conocido restaurante, ubicado frente al mar, donde la trujillana y el cantante compartían un almuerzo que parecía transcurrir con normalidad.

Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando la trujillana llamó a la mesera para hacer un pedido. "Ya terminamos. Te puedes llevar el desperdicio", expresó tajante Pamela López mientras permanecía sentada junto a Paul Michael.

"Por supuesto que me llevo el desperdicio, entre mujeres estamos para ayudarnos. ¡Avanza, compadre!", respondió la mesera a Pamela López.

La situación escaló rápidamente cuando la mesera, lejos de recoger los platos, tomó del polo a Paul Michael y lo obligó a levantarse de la mesa. Ante el asombro del cantante, quien no lograba entender lo que sucedía, la trabajadora del establecimiento lanzó una advertencia.

"Cállate, escúchame: ojo de loca no se equivoca. Ya a la primera la c... con un hombre, ¿qué esperas? ¿una segunda vez? ¿De nuevo salir en Magaly Medina o en el noticiero?, expresó la mesera.

Ante ello, Pamela López respondió "¡hay que facturar, hermana!". Acto seguido, la mesera apresuró al cantante Paul Michael con un rotundo "ya avanza nomás, apúrate" y procedió a retirarlo de la mesa, dejando a la trujillana sola en el establecimiento.

¿El fin entre Pamela López y Paul Michael?

Tras la estrepitosa salida de Paul Michael, Pamela López permaneció en silencio apoyando el rostro sobre su mano en un claro gesto de resignación. Segundos después, la trujillana concluyó el momento con una contundente frase que muchas han adoptado como lema tras una decepción amorosa: "Tal vez tenga razón, todos los hombres son iguales".

La escena concluye cuando la mesera le propone a Pamela López una "noche de chicas", propuesta que la trujillana terminó aceptando entre risas y gestos de complicidad. El video ya cuenta con miles de reproducciones y varios comentarios reaccionando a este inesperado contenido.

En conclusión, pese a las polémicas imágenes que se vio en el video, todo se trataría de una creativa parodia publicitaria que demuestra la nueva faceta de Pamela López y Paul Michael. De esta manera, la pareja logró sacudir las redes sociales, dejando claro que el humor es su mejor respuesta ante el constante asedio de las cámaras de espectáculos.