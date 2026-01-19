Pamela López responde con todo a abogada de Cueva tras acusaciones: "Que payasa, está loca"

Luego de que la abogada de Christian Cueva acusara a Pamela López de no velar correctamente de sus hijos y no estar al día de sus pagos en el colegio, la influencer salió a responder con todo totalmente molesta.

Pamela López responde a abogada

Por medio de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela López decidió responder con todo a la abogada de Christian Cueva. La influencer no dudó en señalarla como una mujer que no sabría dónde está ubicada en el caso.

"Tengo tantas cosas que decir a esa mujer, pero primero quiero empezar por desmentirla. Esa mujer no sabe ni donde está parada, pero antes de hablar de mí y mis hijos, primero te laves la boca. Cuando quieras mostrar el correo, muestres la respuesta, porque sucedió el año pasado. Se nos pasó la movilidad y llamé a mi chofer de confianza en determinadas situaciones", expresó.

Así mismo, la artista señaló que puso una denuncia en la comisaría en contra de Christian Cueva por maltrato psicológico realizado en una videollamada con sus hijos en Navidad.

¿Qué dijo sobre las acusaciones?

El reportero le preguntó a Pamela López si ha asistido a las reuniones que el colegio le ha pedido desde el año pasado tras estar preocupados por el bienestar de sus tres hijos porque estarían con bajas calificaciones.

"Ha habido oportunidad que no he podido asistir por diferentes motivos porque me he tenido que multiplicar por tres. Yo no tengo nana, tengo una persona que me ayuda esporádicamente. Me tengo que dividir entre tres, es mi realidad, tengo que trabajar para solventar gastos", expresó

En otro momento, el comunicador también le pregunto sobre su opinión acerca de la tenencia compartida que pediría Christian Cueva a López por sus tres menores hijos.

"Que payasa de verdad, ¿Desde cuando tu patrocinado no ve a mis hijos? ¿Desde cuando tiene vacaciones? Preocúpate por eso, y así quieres tenencia compartida. De verdad hay que ser descerebrada para solicitar eso, cuando no sabes qué comen, qué le gusta, cuando ni siquiera quieren estar con él. Está loca", exclamó ante más cámaras

De esta manera, Pamela López cansada de las acusaciones de la abogada de Christian Cueva, decidió responder con todo señalando que no tendría conocimientos del caso. Así mismo, afirma que nunca mandó a sus hijos en un taxi desconocido, no ha podido pagar el colegio porque no le alcanza y se ríe de la presunta pedida de tenencia compartida.