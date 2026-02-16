Mamá de Laura Spoya revela cómo se encuentra su hija tras cirugía por accidente: "Está bastante adolorida"

Tras el fuerte accidente automovilístico de Laura Spoya, empezaron a llegar noticias alentadoras sobre su estado de salud. En medio de la preocupación pública, July Solano, madre de la conductora, declaró en exclusiva para América Hoy y detalló cómo evoluciona su hija después de la cirugía.

Madre de Laura Spoya confirma que cirugía fue exitosa

July Solano confirmó ante las cámaras que la operación resultó satisfactoria, aunque advirtió que el proceso de recuperación exigirá paciencia y cuidados estrictos. La modelo deberá usar un corsé por un tiempo prolongado y limitar considerablemente su movilidad mientras se restablece.

"Ya salió de la cirujía, pero va estar bastante tiempo con un corsé, no se va a poder mover, ella ya despertó, pero está bastante pálida y muy adolorida. Laura está recuperándose. Cualquier otra cosa que se vaya a decir después, después la verán", contó.

La madre de la conductora evitó profundizar en los detalles del accidente y prefirió mantener la reserva sobre aspectos específicos del diagnóstico. Tras ofrecer estas breves declaraciones, se retiró del lugar. Mientras tanto, Laura continúa bajo observación médica en el centro de salud ubicado en Surco, donde especialistas supervisan su evolución.

La noticia de la cirugía exitosa trajo tranquilidad a sus seguidores, quienes se volcaron a redes sociales para enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos.

Brian Rullan asegura que Laura se encuentra estable

Por su parte, Brian Rullan, esposo de Laura Spoya, también se pronunció ante las cámaras de América Hoy. El empresario visitó a la conductora en la clínica y aseguró que, pese a la magnitud del accidente, su estado es estable.

"Esta bien guapa como siempre, ya está bien ya me voy mañana. (¿Se van contigo tus bebés para que Laura se recupere?) Se lo sugerí ahorita me los llevo para tu recuperación pero casi me rompe la cabeza asi que me voy a mi casa", declaró entre risas.

Rullan explicó que le propuso llevarse a sus hijos para facilitar la recuperación de Laura; sin embargo, ella rechazó la idea. Con ese comentario distendido, buscó transmitir tranquilidad en medio de la preocupación generada por el accidente.

La presencia del empresario en la clínica y sus palabras reflejan el respaldo familiar que acompaña a la modelo durante este proceso.

Aunque el accidente generó alarma, la cirugía exitosa y los reportes favorables de su entorno dibujan un panorama alentador. Laura Spoya inicia ahora una recuperación que exigirá reposo y disciplina médica. Su familia y seguidores siguen atentos a su evolución, confiados en que pronto retomará sus actividades con normalidad.