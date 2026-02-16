Policía Terna se camuflan por San Valentín y capturan a mujer en el Rímac: "¡Llegó el patrón!"

Lo que aparentaba ser un romántico detalle por el Día de San Valentín terminó con una intervención policial en el distrito del Rímac. Un agente del Grupo Terna del Escuadrón Verde utilizó un ramo de flores como parte de una estrategia encubierta para acercarse y detener a una mujer acusada de microcomercialización de drogas.

Intervención encubierta permitió la detención

La operación sorprendió a vecinos del jirón García Hurtado de Mendoza, donde los efectivos ejecutaron el plan tras varias horas de seguimiento. La intervención formó parte de las acciones que la Policía Nacional realiza para combatir el tráfico ilícito de drogas en Lima.

Agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde capturaron a Katherine Fabiola Camacho Leguía durante un operativo cuidadosamente planificado. Los policías aprovecharon el contexto de las celebraciones por San Valentín para montar una escena que no levantara sospechas y que facilitara la salida de la investigada de su vivienda.

La mujer fue interceptada luego de recibir un supuesto obsequio romántico. Según informó la Policía, un suboficial caracterizado como "El Patrón" se encargó de entregar el detalle que funcionó como carnada para concretar la captura.

Cuando los agentes la rodearon, Katherine Fabiola Camacho Leguía intentó negar su identidad. Sin embargo, el trabajo previo de vigilancia y las evidencias recopiladas permitieron confirmar que se trataba de la persona investigada. La Policía la señala por distribuir envoltorios de marihuana y pasta básica de cocaína en distintos puntos de su jurisdicción.

El equipo del Grupo Terna diseñó cada paso del operativo para evitar riesgos a los vecinos de la zona. Los agentes permanecieron varias horas en vigilancia antes de ejecutar la intervención y eligieron el momento exacto para actuar sin generar enfrentamientos ni poner en peligro a terceros.

Incautan droga y revelan antecedente reciente

Durante la diligencia, los efectivos incautaron una importante cantidad de sustancias ilícitas. El jefe del Escuadrón Verde, coronel PNP Carlos Alcántara, detalló que la Policía decomisó 540 quetes de pasta básica de cocaína (PBC), 56 gramos de clorhidrato de cocaína y cerca de 100 gramos de marihuana.

La intervenida rechazó las acusaciones y negó que la droga le perteneciera. Aun así, los agentes trasladaron el material incautado a las dependencias correspondientes para continuar con las diligencias y peritajes.

Las autoridades también precisaron que el suboficial conocido como 'El Patrón' encabezó la intervención contra una persona que ya figuraba en los registros policiales. Según la información oficial, la mujer registra una actuación previa en julio de 2025 por presunto narcotráfico.

Tras el operativo, la Policía puso a Katherine Fabiola Camacho Leguía a disposición de las autoridades competentes. Ahora enfrenta una investigación por el presunto delito de microcomercialización de estupefacientes.

El operativo refleja cómo la Policía ajusta sus estrategias para combatir el tráfico ilícito de drogas en zonas urbanas. En este caso, un aparente gesto romántico resultó clave para concretar una detención que se planificaba desde hace semanas. Lo que parecía una sorpresa por el Día del Amor terminó en una captura que la implicada no olvidará.