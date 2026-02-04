Policía llega a casa de Pamela López tras denuncia de su exmejor amiga y ella se quiebra: "¿Y si me llevaban enmarrocada?"

La Policía Nacional se presentó en la vivienda de Pamela López luego de la denuncia interpuesta por su exmejor amiga y en medio del escándalo que involucra los audios filtrados con el futbolista Christian Cueva. El hecho provocó una fuerte reacción emocional de la empresaria, quien cuestionó a su examiga y expresó su temor por sus hijos.

Policía acude a la casa de Pamela López

Un video difundido por el programa Amor y Fuego mostró el momento en el que la Policía llegó hasta el domicilio de Pamela López. En las imágenes se aprecia cómo los agentes se acercan al inmueble para buscarla y avanzar con las diligencias del caso.

De acuerdo con la narración del clip, la intervención policial se originó por la denuncia presentada por la exmejor amiga de la empresaria, quien afirmó haber recibido amenazas tras la difusión del audio en el que conversa con Christian Cueva.

"Todo esto por el tema de la denuncia de la exmejor amiga de Pamela López", se escucha decir en el informe, mientras se anuncia que el caso sería desarrollado a profundidad en el programa de espectáculos.

La llegada de las autoridades tomó por sorpresa a Pamela López, quien no pudo contener las lágrimas al imaginar las consecuencias que habría tenido una eventual detención. En su testimonio, la trujillana cuestionó el impacto que esta situación habría generado en su entorno familiar y marcó distancia definitiva con su ex amiga.

"¿Qué pasaba si me llevaban enmarrocada? Yo no tenía a mi madre acá, ¿con quién dejaba a mis hijos? ¿Cómo se puede ser tan miserable en la vida? (...) No se lo voy a permitir, de verdad ojalá que Dios la perdone", se le escucha decir entre sollozos.

Selene Cucat, la exmejor amiga que denunció a Pamela López

En los días previos, diversos espacios de espectáculos revelaron que Selene Cucat sería la mujer que aparece en el audio filtrado junto a Christian Cueva. En dicha grabación, la examiga de Pamela López "delata" al futbolista y confirma supuestas infidelidades de la empresaria, mencionando incluso un presunto romance con Tenchy Ugaz.

Además, Cucat afirmó que Pamela López no habría superado su separación de Cueva y la acusó de no asumir correctamente sus responsabilidades como madre. Tras difundirse el audio, aseguró haber recibido amenazas, por lo que acudió a las autoridades y presentó una denuncia que habría motivado la visita policial al domicilio de López.

De acuerdo con lo expuesto, Selene Cucat acusó directamente a Pamela López de haberle enviado un mensaje con amenazas contra su vida. El supuesto texto, presentado como parte de la denuncia, señala lo siguiente:

"Selene, perr* de m*****, si no te rectificas todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul, al padre de mis hijos te vamos a dar piso, conch* de tu madre. Tú no sabes con quién te estás metiendo. C. Cueva no te va a ayudar. Él es una basura y así que piénsalo bien y yo a ti te conozco de varios años. Si quieres conversar en buenos términos conmigo, llámame a mi número personal".

En conclusión, el conflicto entre Pamela López y su exmejor amiga Selene Cucat sumó un nuevo capítulo con intervención policial y fuertes declaraciones. Mientras la empresaria niega intenciones delictivas y denuncia afectación emocional, las autoridades continúan las diligencias en un caso que sigue generando atención mediática.