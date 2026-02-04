Pamela López explica foto donde aparece con delincuente 'Gato' Coty: "Lo conocí en Trujillo"

Pamela López salió al frente luego de que se difundiera una fotografía suya junto a un conocido delincuente apodado el 'Gato' Coty. Al ser consultada por la imagen, la trujillana explicó cómo conoció a esta persona y qué relación tuvo realmente con él.

Pamela López aclara foto con 'Gato' Coty y señala vínculo con Cueva

Pamela López volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que se difundiera una antigua fotografía suya junto a Josué Oliver Blas Lezama, conocido como el 'Gato' Coty, un delincuente que años después fue vinculado a una organización criminal en Trujillo. Ante la polémica, la influencer decidió pronunciarse y explicar cómo fue realmente su vínculo con esta persona.

La imagen fue mostrada en el programa "Amor y Fuego", donde se observa a Pamela cuando era bastante joven, acompañada de amistades en lo que aparenta ser una reunión social. La difusión generó todo tipo de comentarios en redes sociales, por lo que ella optó por aclarar el tema y contar su versión.

Consultada sobre si conocía al 'Gato' Coty, Pamela López confirmó que sí lo trató, pero dejó en claro que eso ocurrió hace muchos años, cuando vivía en Trujillo. Mencionó que, en ese momento, ella no tenía conocimiento de sus antecedentes.

"¿Conoces al 'Gato' Coty? Lo conocí, efectivamente. Lo conocí en Trujillo, hace muchos años. Ella es una amiga de colegio. Ella es una amiga de Trujillo, y él es este el que después me enteré que pues que trabajaban juntos en actos... bueno, que prefiero no ahondar", señaló al ver la fotografía.

La influencer explicó que en ese momento se trataba solo de un entorno social y que nunca imaginó que esa persona estaría luego involucrada en hechos delictivos. Según contó, con el paso del tiempo se enteró de lo que ocurría y decidió alejarse.

Revela cercanía entre el 'Gato' Coty y Christian Cueva

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando Pamela López aseguró que el 'Gato' Coty también tenía cercanía con Christian Cueva, padre de sus hijos. Esta revelación sorprendió, ya que no era un dato conocido públicamente. Pamela indicó que, incluso el futbolista habría apoyado económicamente algunos de los viajes de Coty.

"Este viajó a Brasil muchísimas veces este... pagado por el padre de mis hijos", afirmó, dejando en claro que ese vínculo existió en el pasado.

Marca distancia y decide no profundizar

Pamela López fue clara al señalar que actualmente no mantiene ningún tipo de vínculo con Josué Oliver Blas Lezama y que, al conocer sus antecedentes, optó por mantenerse completamente al margen. Además, evitó entrar en detalles por respeto a la gravedad del tema.

"Prefiero yo mantenerme al margen porque yo lo conocí en alguna circunstancia. Después bueno, salieron ciertos temas que yo de verdad le guardo mucho respeto a esos temas y preferí mantenerme al margen", expresó.

Finalmente, Pamela López dejó en claro que se trata de una etapa pasada de su vida y que hoy su prioridad es seguir adelante, enfocada en su familia y en su nueva etapa personal. Con sus declaraciones, buscó cerrar la polémica y aclarar que no tiene ningún vínculo actual con el 'Gato' Coty, pese a la fotografía que volvió a circular en redes sociales.