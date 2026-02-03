¡Sin antecedentes penales! Natalia Málaga no fue hallada culpable tras proceso con nuera de Eva Ayllón

La exvoleibolista Natalia Málaga no tendrá antecedentes penales luego del proceso legal que enfrentó tras la denuncia por presuntos daños al vehículo de Jessyca Zegarra, nuera de la cantante Eva Ayllón. Así lo aclaró su abogado, quien explicó que el caso se resolvió mediante un acuerdo y no con una sentencia condenatoria.

Natalia Málaga no fue declarada culpable, aclara su abogado

En medio de versiones que circularon en redes sociales y programas de espectáculos, la defensa de Natalia Málaga salió a precisar que la exdeportista no fue hallada culpable por la justicia por presuntos daños al vehículo de Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, que también era del hijo de la cantante. El proceso, según indicó, no configura delito penal y no dejará ningún registro en su historial judicial.

El abogado Víctor López explicó en "Más Espectáculos" que tanto el Ministerio Público como el Juzgado consideraron que los hechos denunciados no tenían la gravedad necesaria para imponer una pena. Por ello, se optó por un acuerdo entre las partes. Además, remarcó que no existe condena, ni siquiera una pena suspendida.

"No se le ha hallado culpable a la señora Natalia Málaga. Lo que ha sucedido es que se llegó a un acuerdo, por instancia y sugerencia del Ministerio Público y del Juzgado", señaló el letrado. "Los hechos no son de especial relevancia, que no correspondía imponer una pena, ni siquiera una pena suspendida", precisó, buscando aclarar la situación legal de su patrocinada.

Si bien el caso no terminó en sanción penal, sí se acordó el pago de una reparación civil. Este monto, sin embargo, es menor al solicitado inicialmente por la parte denunciante.

"Se va a cumplir con una reparación civil que se va a dar de todas maneras y se va a cerrar el caso", indicó López, dejando en claro que el proceso está próximo a concluir.

Reparación civil y plazo de prueba

El abogado también detalló que Natalia Málaga deberá cumplir un plazo de prueba de 10 meses. Durante ese tiempo, tendrá que firmar periódicamente y completar el pago de la reparación civil acordada. Una vez cumplido ese periodo, el caso quedará cerrado de manera definitiva.

"No hay pena y no se van a generar antecedentes penales por la poca relevancia de los hechos. Se le ha puesto un plazo de prueba de 10 meses, ella va a tener que firmar, dos veces al año, va a tener que pagar la reparación civil, que se ha acordado, que es mucho menor que la pretensión inicial de los denunciantes, y va a finiquitar el proceso sin antecedentes", explicó.

Respecto a la demora del fallo, la defensa sostuvo que se debió a pedidos considerados excesivos. Agregó que incluso se mencionó un supuesto daño psicológico que nunca fue sustentado con documentos.

"Lo único que figura como prueba del daño es una proforma de 1.200 soles y se pedía una reparación de 10 mil soles. Ante la pregunta 'a qué corresponde el excedente de los 8.800'. La respuesta fue 'a un daño psicológico'. Sin presentarse una pericia o informe de parte que analice este presunto daño moral. Las pretensiones eran sobredimensionadas. Eso demoró el tema", señaló.

En conclusión, Natalia Málaga cierra un episodio que generó amplio comentario en la farándula local. La exvoleibolista no fue declarada culpable, no tendrá antecedentes penales y solo deberá cumplir con una reparación civil reducida y un plazo de prueba. De esta manera, el proceso queda encaminado a su cierre definitivo, mientras la defensa pide que se deje de difundir información inexacta sobre el caso.