Natalia Málaga recibe sentencia tras rayar el auto del hijo de Eva Ayllón: ¡Deberá pagar S/5 mil!

Tras casi dos años de un proceso marcado por la exposición mediática, Natalia Málaga recibió una sentencia judicial al ser hallada culpable de causar daños al vehículo de Jessyca Zegarra, esposa de Francisco García Ayllón. La justicia determinó que deberá pagar una reparación civil de S/5.000 y cumplir condiciones impuestas por el Ministerio Público, tras aceptar los cargos en su contra.

Sentencia y aceptación de responsabilidad

El caso llegó a su etapa final este 23 de enero con la oficialización de la resolución judicial tras un acuerdo entre las partes. En Amor y Fuego se informó que Natalia Málaga perdió las acciones legales frente a Francisco García Ayllón, tras comprobarse su responsabilidad en los daños a los vehículos de él y su esposa, por lo que el Ministerio Público aplicó la reserva del fallo condenatorio.

"Se dispone la reserva del fallo condenatorio contra Natalia Málaga Dibós. La acusada, luego de conferenciar con su defensa, aceptó el delito postulando, así, a la aceptación de los cargos atribuidos", señala el documento legal difundido.

El conflicto se remonta a marzo de 2024, cuando se difundió un video en el que se observa a la exvoleibolista rayando los vehículos de la pareja. En un inicio, Málaga negó los hechos y aseguró que solo había sufrido un resbalón. Sin embargo, las pruebas presentadas durante la investigación permitieron confirmar su responsabilidad.

"Sobre la pena privativa de libertad, solicita se reserve el fallo condenatorio por el periodo de prueba de 1 año, con cumplimiento de reglas de conducta. Precisando que la pena acordada es de 10 meses y 13 días.", se lee en el documento.

Además de la sanción económica, el fallo judicial estableció una serie de obligaciones que la exdeportista deberá cumplir, entre ellas no cometer delitos dolosos, acudir al registro biométrico cada seis meses y cumplir con el pago de la reparación civil en los plazos establecidos.

Reparación civil y detalles del acuerdo

Según la información difundida, Natalia Málaga deberá abonar una reparación civil de S/5.000, monto que se fraccionó en tres cuotas. La primera asciende a S/2.000, mientras que las dos restantes serán de S/1.500 cada una.

El abogado de Jessyca Zegarra brindó mayores detalles sobre el proceso judicial y explicó que la sentencia fue producto de un acuerdo entre las partes, lo que permitió reducir la pena impuesta a la exvoleibolista.

"Se ha emitido sentencia porque fue producto de un acuerdo, primero con el Ministerio Público y luego con la parte agraviada. Ella se declara culpable de haber rayado el carro de mi patrocinada, a cambio de obtener una reducción de la pena", declaró Julio César Barrenechea.

Además, el letrado precisó que el acuerdo evitó un juicio más prolongado y permitió cerrar el caso bajo los términos legales correspondientes.

Con esta sentencia, la justicia puso fin a uno de los conflictos más mediáticos que involucraron a Natalia Málaga. La exvoleibolista deberá cumplir las disposiciones judiciales y asumir la reparación económica, dejando en evidencia las consecuencias legales cuando los conflictos personales llegan al ámbito judicial.