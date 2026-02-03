Pamela López defiende a Paul Michael luego que su examiga lo llamara 'mequetrefe': "¿Qué te ha hecho?"

Durante una conversación entre Selene Cucat y Christian Cueva, la examiga de Pamela López tildó a Paul Michael de 'mequetrefe'. Esto no fue del agrado de la influencer, quien decidió responder con todo defendiendo a su joven salsero.

En el programa 'Amor y Fuego', Pamela López fue entrevista tras revelarse la llamada que tuvo Selene Cucat con Christian Cueva. Es así como la influencer también habló sobre el apodo que le puso su examiga a su actual novio, Paul Michael.

"Llamaron 'mequetrefe' a tu pareja", expresó el periodista, y López respondió: "Él podría actuar legalmente ¿Cuál es el significado? Paul Michael no la ubica, por ahí se ha visto una o un par de veces, nunca ha tenido problema con ella. Eso es lastimoso porque para referirte a una persona tiene que haberte hecho algo ¿Qué te ha hecho? ¿Te ha robado? ¿Te ha quitado algo? No la conoce, a quien deberías preguntarle es a él".

En otro momento de la conversación, la examiga de López señaló que cortó comunicación con ella porque no le agradaba su relación con Paul Michael. Es así como lo habría botado en más de una ocasión a él.

"Yo me he peleado varias veces con ella por ese tema y ya la última pelea fue por ese mequetrefe que tiene al lado ahorita, te juro por Dios que no lo aguanto, no puedo ni estar 5 minutos al lado de ese tipo porque no lo tolero", señaló Cucat en el audio de la llamada que se ha viralizado.

Incluso, en la conversación la examiga señala que botó en dos ocasiones al cantante porque no aguantaba estar con él. Dando así al fin de su amistad al no querer escuchar sus consejos.

"En dos oportunidades hemos estado los dos, una lo boté y la segunda le dije 'yo no hablo más contigo ni con ese'. No me meto más porque me dijo: 'Total es mi cu..., es mi vida... no te metas'", dijo.

De esta manera, Selene Cucat reveló que ya no es amiga cercana de Pamela López a raíz de su relación con Paul Michael. Así mismo, la examiga ha dado más información sobre el pasado de la influencer antes de estar con Christian Cueva y mucho más. Aunque ahora ha denunciado ser amenazada de parte de 'KittyPam' y la tía de su novio.