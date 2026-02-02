Pamela Franco deja abierta la posibilidad de ser madre con Christian Cueva: "La vida te da sorpresas"

Pamela Franco volvió a estar en el centro de la atención luego de hablar con total sinceridad sobre su relación con Christian Cueva. La cantante de cumbia dejó abierta la posibilidad de convertirse en madre junto al futbolista y aseguró que hoy vive una etapa tranquila, ilusionada y sin cerrar puertas a lo que pueda venir.

Pamela Franco se muestra abierta a formar una familia

Durante una reciente entrevista con "América Espectáculos", Pamela Franco fue consultada directamente sobre los rumores de un posible embarazo con Christian Cueva. Lejos de incomodarse, la artista respondió con naturalidad y dejó claro que no descarta nada en su vida personal. Para ella, el futuro no se fuerza y todo llega cuando tiene que llegar.

La intérprete fue clara al señalar que no vive con presión ni apuros. Pamela explicó que prefiere disfrutar el presente y dejar que las cosas fluyan solas.

"Por supuesto, ¿por qué no? Nadie sabe, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. No hay que descartar nada, no hay que cerrar nada", expresó, dejando ver su ilusión ante una posible maternidad.

En ese sentido, la cantante remarcó que hoy se siente bien emocionalmente y que su relación atraviesa un buen momento. Para Pamela, lo más importante es la estabilidad y la tranquilidad, tanto para ella como para su pareja.

El matrimonio y los tiempos de la relación

Aunque el tema de formar una familia generó bastante interés, Pamela Franco también fue consultada sobre un posible matrimonio con el futbolista. En este punto, la artista fue más cauta y aseguró que es un deseo que ve a largo plazo, pero que no le gusta adelantarse a los hechos.

Pamela explicó que hablar de boda es algo que prefiere tomar con calma, sobre todo porque hay situaciones legales que deben resolverse antes. Aun así, reconoció que cuando uno está enamorado, es normal pensar en planes a futuro.

"A mí no me gusta hablar antes de tiempo, pero es un deseo a largo plazo. Uno cuando está enamorado desea muchísimas cosas", confesó.

La cantante señaló que llegará el momento de hablar con más seguridad sobre ese tema, cuando todo esté en orden. Por ahora, prefiere vivir el día a día y no cargar la relación con expectativas externas.

Orgullosa de Christian Cueva y nuevos proyectos juntos

En el plano profesional, Pamela Franco no ocultó el orgullo que siente por Christian Cueva. La artista destacó el esfuerzo del futbolista y celebró su buen desempeño en las canchas, asegurando que detrás de cada logro hay mucho sacrificio.

"Yo siento que le ha ido súper bien, que ha anotado un gol ahora. Estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de él porque yo sé lo que hay detrás de cada esfuerzo", comentó.

Además, Pamela contó que ambos decidieron unir fuerzas también en los negocios. La pareja forma parte de un proyecto ligado a la organización de eventos, una nueva etapa que los tiene bastante entusiasmados.

"Con Christian formamos parte de esta familia bonita encargada del Centro de Convenciones La Explanada. Todo lo que es eventos vamos a formar parte, vamos a hacer grandes eventos, se vienen sorpresas", adelantó.

En conclusión, Pamela Franco atraviesa un momento especial en su vida. Enamorada, orgullosa de su pareja y enfocada en nuevos proyectos, la cantante deja claro que no le teme al futuro. Sin cerrar puertas y confiando en los tiempos de la vida, la artista demuestra que prefiere vivir con calma, ilusión y la mente abierta a las sorpresas que puedan llegar.