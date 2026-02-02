Pamela Franco y Christian Cueva abrirán centro comercial en Los Olivos: "Su primer bebé"

Pamela Franco y Christian Cueva volvieron al centro de la atención mediática tras confirmar la apertura de su primer centro comercial en Los Olivos. El anuncio sorprendió a sus seguidores y generó comentarios en la farándula, marcando un nuevo capítulo empresarial para la cantante y el futbolista.

Pamela Franco confirma el proyecto y revela detalles del centro comercial

La noticia se hizo pública durante un evento reciente, donde Pamela Franco fue presentada como una de las figuras principales del nuevo emprendimiento que desarrollará junto a Christian Cueva. En medio de la presentación, la animadora del evento no dudó en destacar la magnitud del proyecto y lo describió como el primer gran "bebé" de la pareja en el ámbito empresarial.

"Quiero que le digas al público de que tú y Cueva este es su primer bebé, o no, Central Plaza, nace tu nuevo bebé. Tu nuevo emporio, centro comercial, Central Plaza Los Olivos", expresó ante los asistentes.

Lejos de esquivar el tema, la intérprete confirmó la información y explicó cuál será el enfoque principal del centro comercial. Según detalló, el proyecto contará con una amplia explanada destinada a espectáculos y eventos artísticos, un espacio de aproximadamente 10 mil metros cuadrados que buscará convertirse en un nuevo punto de encuentro cultural en Lima Norte.

"Claro que sí, vamos a estar juntos con un equipo en la explanada. Está con los eventos artísticos, lo que nos encanta, 10 mil metros, así que estamos abriendo para trabajar con distintas orquestas. Los talentos sobran en el Perú, así que nos abrimos camino en la explanada, los mejores eventos", señaló.

Además, Pamela Franco remarcó que el espacio no estará limitado a un solo género musical, sino que recibirá a diversas propuestas artísticas.

"Estaremos seguido por aquí, trabajando, estamos para escuchar sus gustos y preferencias, a quién quieren ver, a todos los grupos. Aquí no se hace excepción ni discriminar a nadie, todos los grupos de salsa, rock, folclore y los animadores. En Central Plaza Los Olivos", añadió.

Christian Cueva y un momento íntimo que llamó la atención en redes

Mientras el anuncio del centro comercial generaba repercusión, Christian Cueva también acaparó miradas al compartir un momento poco habitual junto a Pamela Franco en sus redes sociales. El futbolista publicó una imagen donde ambos aparecen realizando una rutina de cuidado facial, un gesto que despertó risas y miles de reacciones entre sus seguidores.

La publicación estuvo acompañada de una breve pero significativa frase: "Momentos a tu lado", escribió el jugador, dejando ver una faceta más cercana y cotidiana de su relación con la cantante. El contenido se viralizó rápidamente y reforzó la imagen de complicidad que ambos proyectan en esta nueva etapa, tanto personal como profesional.

Christian Cueva comparte momento con Pamela Franco.

La confirmación del primer centro comercial de Pamela Franco y Christian Cueva marca un giro en sus carreras al consolidarlos como socios en un proyecto que busca convertirse en un referente de entretenimiento en Los Olivos. Mientras impulsan Central Plaza, la pareja continúa generando conversación por sus iniciativas empresariales y su constante exposición en redes sociales.