Andrés Wiese rompe su silencio tras viralizarse rumor sobre su muerte que alarmó fans: "Estaba llorando"

El reconocido actor Andrés Wiese vivió un momento de gran susto luego de que se viralizara en redes sociales un falso rumor sobre su supuesta muerte, lo que generó preocupación inmediata entre sus seguidores, quienes quedaron en shock al ver videos engañosos que circulaban en TikTok anunciando su partida.

Andrés Wiese sobre falso rumor de su muerte

El actor peruano Andrés Wiese se pronunció luego de que viralizara en redes sociales un video falso que anunciaba su supuesta muerte. La noticia encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes quedaron en shock y acudieron rápidamente a sus cuentas oficiales para comprobar si todo era cierto.

El recordado "Nicolás" de "Al fondo hay sitio" no tardó en pronunciarse al enterarse del rumor que circulaba en TikTok, donde incluso se leía el mensaje "El Perú llora tu partida".

Según se conoció, el propio Andrés Wiese descubrió el falso rumor gracias a los mensajes que le enviaron sus seguidores. Muchos llegaron preocupados a sus redes sociales para confirmar que estaba bien, tras ver el video que se volvió viral en cuestión de horas. El actor reaccionó con sorpresa e incomodidad ante lo ocurrido y respondió directamente en sus historias de Instagram.

Andrés Wiese comparte noticia falsa de su supuesta muerte. (Instagram)

"¿En serio?", escribió, dejando en claro su fastidio por la difusión de esta información falsa que alarmó a tantas personas.

Además, compartió el mensaje de una fan que reflejaba el impacto del rumor. Frente a esto, Wiese no ocultó su desconcierto y respondió con humor e incredulidad. La seguidora le confirmó la gravedad de la situación.

Andrés Wiese responde a usuario por su supuesta muerte. (Instagram)

"Ricolas tuve que venir acá a verificar que estás vivo. Mi mamá ya estaba llorando por las lluvias falsas de TikTok, le mostré esto y dejó de llorar", se leía en el comentario que recibió el artista. "¿Me están matando?", comentó Andrés Wiese. "Sí, mi mamá estaba llorando", escribió la usuaria evidenciando cuánto afectó la falsa noticia.

Recuerdan su reciente problema de salud

Este episodio también revivió la preocupación que ya existía entre sus fans por su estado de salud, ya que meses atrás el actor reveló que fue operado de emergencia. En ese momento, contó que había sido diagnosticado con apendicitis aguda y diverticulitis, lo que obligó a su hospitalización.

El propio artista explicó que atravesó días complicados tras la intervención médica, aunque luego informó que la operación fue exitosa y que se encontraba en proceso de recuperación. A pesar del dolor abdominal que sentía, aseguró que estaba estable y bajo supervisión médica.

Por eso, al difundirse el falso rumor sobre su fallecimiento, muchos seguidores pensaron que su salud habría empeorado. Esto incrementó aún más la angustia en redes sociales.

En conclusión, el rumor sobre la supuesta muerte de Andrés Wiese resultó ser completamente falso, pero dejó en evidencia el fuerte impacto que pueden tener las noticias engañosas en redes. El actor se mostró sorprendido por la situación y, con sus propias respuestas, tranquilizó a sus fans, quienes finalmente confirmaron que se encuentra bien y activo.