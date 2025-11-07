Andrés Wiese se pronuncia tras operación y sospecha de brujería hacia él: "Estoy empezando a creer que fue verdad"

El actor peruano Andrés Wiese volvió a generar preocupación entre sus seguidores al revelar que fue sometido a una cirugía de emergencia por un delicado diagnóstico médico. El intérprete de Nicolás en 'Al fondo hay sitio' compartió en sus redes sociales la situación que vivió, agradeciendo las muestras de apoyo y detallando su recuperación.

Andrés Wiese relata su operación

El martes 4 de noviembre, Wiese ingresó a una clínica en Lima tras ser diagnosticado con apendicitis aguda y diverticulitis, una infección intestinal que requiere intervención inmediata. Desde entonces, el actor ha mantenido informados a sus seguidores sobre su evolución.

"Salimos de la operación como a las cuatro de la mañana. Aparentemente, todo salió bien. Estoy con un poco de dolor en la zona abdominal", escribió Wiese desde la camilla, mostrando serenidad y optimismo. Además, reflexionó sobre la importancia del cuidado personal: "Hay que cuidarse, cuídense mucho y muchas gracias por escribirme, amigos y familia, gracias".

Además, el actor comentó que, aunque todavía experimenta molestias abdominales y dificultad para dormir, su recuperación avanza favorablemente:

"Me están cuidando muy bien aquí. Hoy ya puedo tomar sorbos de agua". Sus publicaciones recibieron numerosos mensajes de apoyo de parte de colegas y fanáticos, quienes le desearon pronta recuperación y enviaron muestras de afecto.

Sospecha de brujería y reflexión espiritual

Tras hablar sobre su salud, Wiese sorprendió al publicar en sus historias de Instagram un mensaje donde un contacto le recomendaba hacerse una limpia espiritual. El mensaje insinuaba que tanto él como su mascota "Menta" podrían haber sido víctimas de brujería:

"Estoy empezando a creer que lo de la brujería hacia Menta y hacia mí por parte de esa persona no eran rumores y sí eran verdad", escribió el actor.

Andrés Wiesse sospecha de brujería.

El actor ha contado en otras ocasiones que su perrita también enfrentó problemas de salud, lo que muchos seguidores relacionaron con su reciente publicación. Aunque no brindó detalles ni mencionó nombres, sus palabras reflejan un momento de introspección espiritual y emocional, dejando entrever la importancia de cuidar tanto la salud física como la energía personal.

En conclusión, Andrés Wiese se mantiene optimista y en recuperación tras su operación de emergencia. Entre el cuidado médico y la cercanía de sus seguidores, el actor enfrenta este difícil momento con serenidad.